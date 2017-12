C'est un tremblement de terre dans le petit monde du basket et à Limoges. Le président du Limoges CSP, Frédéric Forte est décédé ce dimanche à l'âge de 47 ans.

Limoges, France

Le président du club de basket du Limoges CSP, Frédéric Forte, est décédé ce dimanche 30 décembre, à la suite d'une crise cardiaque. Il avait 47 ans. A Limoges et dans le petit monde du basket français, c'est un véritable choc.

L’ensemble du club du @limogescsp a l’immense douleur de vous annoncer le décès de son président Frédéric Forte. Le Club présente toutes ses condoléances à ses enfants, sa famille et ses proches. — Limoges CSP (@limogescsp) December 31, 2017

Avant d'être président du club limougeaud, Frédéric Forte y a occupé le poste de meneur de jeu, de 1988 à 1989 et surtout de 1991 à 1997. Période lors de laquelle il a remporté le titre de Champion d'Europe des clubs en 1993, à l'issue d'une finale marquée à tout jamais par sa célèbre interception sur Toni Kukoc.

"Je me souviendrais toujours de ce joueur. C'est une grande perte pour le basket-ball français." Emile-Roger Lombertie, maire de Limoges.

RIP Président Frederic Forte , Toutes mes condoléances à la famille, toujours la première touchée dans ces moments là #CSPfamily — william howard (@whow25) December 31, 2017

Depuis 13 ans et son fameux "demi tour sur l'autoroute", il était devenu le président d'un club qui était alors au bord du gouffre. Depuis, le Limoges CSP est remonté de la N1 à la Pro A, a remporté le titre de champion de Pro B, un Trophée des Champions, deux titres de champion de France Pro A, et la saveur particulière des soirées européennes d'Euroleague et d'Eurocup.

Richard Dacoury, ancien joueur du CSP et coéquipier de Frédéric Forte est particulièrement choqué : "C'est tellement soudain, c'est tellement violent. Il avait une telle joie de vivre. Il avait encore de choses à accomplir. C'était un joueur extraordinaire, un dirigeant exceptionnel. C'était un bonheur de jouer à ses côtés. Il avait une vraie vision pour son sport, pour son club."