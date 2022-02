Basket - Limoges CSP : les premières impressions sur Ingus Jakovics, qualifié pour le match face à Nanterre

Le Letton Ingus Jakovics, d'ores et déjà qualifié par la LNB, a participé ce jeudi à son 1er entrainement avec le Limoges CSP. L'occasion de recueillir ses impressions et celles de Nicolas Lang, Crawford Palmer et de Massimo Cancellieri.

Dans 100% CSP ce vendredi, nous nous intéressons au nouveau meneur du Limoges CSP. Le Letton Ingus Jakovics a déjà posé ses valises en Limousin et a participé ce jeudi à son 1er entrainement collectif avec sa nouvelle équipe. Après une blessure en début de saison et 2 mois passés loin des parquets, il s'est refait une santé dans le club de chez lui en Lettonie. Il y a joué quelques matchs avant de s'engager en faveur du Limoges CSP. "C'est une super opportunité pour moi. Je suis très heureux d'être ici pour aider l'équipe à aller en playoffs. Je suis prêt. Je pense que je suis en bonne forme. Les systèmes du coach me sont très familiers. J'ai joué en Italie pour un autre entraineur dont les systèmes sont très similaires. Donc je sais ce que le coach attend de moi. Je vais continuer à m'adapter et jouer dur" promet le nouveau meneur de Limoges.

Il vient d'un pays où ça parle basket - Nicolas Lang

Ingus Jakovics a déjà joué en Russie et en Italie mais a-t-il vraiment le niveau ? C'est beaucoup trop tôt pour le dire selon le capitaine Nicolas Lang. Même si à ses yeux, ses origines plaident pour lui. "Les 1ers entrainements, je déteste ça. J'ai connu des pépites du 1er entrainement, des tueurs du 1er entrainement et 2 semaines plus tard, tu te rends compte que c'est des joueurs de N3 !" rigole l'arrière du CSP. "Après, j'ai déjà joué contre lui en BCL. Il vient d'un pays où ça parle basket. S'il arrive ici à apporter son QI basket, a joué avec nous et mettre des shoots ouverts comme ce soir (jeudi) à l'entrainement, on a besoin que de ça. Je pense qu'il a le profil. J'espère qu'il va réussir à s'adapter assez vite et que son intelligence de jeu va l'aider à faire ça. On va tout faire pour l'aider" poursuit le capitaine de Limoges.

Je suis confiant quand au fait qu'il sera une plus-value - Crawford Palmer

Mais Ingus Jakovics a beau être un joueur d'expérience du haut de ses 28 ans, il va forcement lui falloir un peu de temps pour se faire au championnat de France et à sa nouvelle équipe prévient le directeur sportif Crawford Palmer, qui l'avait dans ses petits papiers dès la 2e blessure de Gerry Blakes. "Il va falloir un petit temps d'adaptation mais je suis confiant quand au fait qu'il sera une plus-value en donnant quelques bonnes minutes pour enlever un peu de pression à Demonte et à Tim, et donner plus d'options dans le back court. C'est un gars qui sait jouer au basket, qui a de vraies qualités de meneur. C'est plus un meneur traditionnel. On l'a vu sur ce 1er entrainement. Quand Nico sort de l'écran, le ballon arrive au bon endroit et dans le bon timing. J'aime bien sa qualité de passe. Il est capable de scorer mais ce n'est pas pour ça qu'on l'a fait venir. C'est un profil différent de nos autres meneurs et ça nous correspond très bien" explique Crawford Palmer.

Je suis sûr à 100% qu'il ne brisera pas la fragile alchimie de l'équipe - Massimo Cancellieri

"Je suis sûr à 100% qu'il ne brisera pas la fragile alchimie de l'équipe" rassure d'ores et déjà l'entraineur Massimo Cancellieri qui sait aussi qu'Ingus Jakovics répondra vite à ses attentes après avoir joué pour un ami à lui du côté de Ravenne. Massimo Cancellieri pour qui ce joueur est "un bon shooter et engagé en défense. Si vous lui demandez de faire quelque chose, il le fera" explique le technicien italien qui ne cache pas son attrait pour les joueurs baltes. Mais "il ne va pas changer un match à lui seul. C'est un joueur qui va entrer dans nos systèmes". Ingus Jakovics que la Ligue Nationale de Basket a d'ores et déjà qualifié, pourra donner ses 1ères minutes au Limoges CSP dès samedi (20h30) à Beaublanc pour le match de la 19e journée du championnat de France Elite face à Nanterre 92.