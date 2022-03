Basket - Limoges CSP : Massimo Cancellieri, "le groupe que j'entraîne, je le souhaite à tous les coachs"

Le Limoges CSP a décroché un précieux succès samedi dernier sur le parquet du Portel. Une victoire que l'on pourrait qualifier d'historique. Si le Portel n'est pas le club le plus huppé du championnat et sa bat chaque année pour rester dans l'élite, c'est la toute 1ère fois que le Limoges CSP s'impose chez les portelois depuis que les Nordistes évoluent en 1ère division. Cela donne de la valeur et du relief au résultat acquis samedi par les joueurs de Massimo Cancellieri. Le coach italien qui n'a pas hésité à mettre en place une défense de zone pendant tout le match. Une stratégie à laquelle ne s'attendait pas l'entraineur adjoint du Portel Arnaud Ricoux.

Une zone beaucoup mieux exécutée qu'à Strasbourg

"On s'attendait à avoir une équipe défensive en face puisque Limoges est actuellement la meilleure défense du championnat donc on s'était préparé à ça. Mais on ne s'était pas préparé à avoir une zone puisque c'est la 1ère fois de la saison qu'ils le font" s'est aventuré l'adjoint d'Eric Girard en conférence de presse d'après-match. Ce qui est totalement faux ! Cela pose question sur la manière dont le Portel a préparé ce match. Des défenses de zone, Limoges en utilise pratiquement à tous les matchs à des degrés divers. D'ailleurs, le coach du CSP était très content de la manière dont ses joueurs ont défendu de cette manière car c'était beaucoup mieux que lors des matchs de ces dernières semaines à Bourg-en-Bresse ou à Strasbourg.

On a gardé notre agressivité défensive même si nous étions en zone

"On l'utilise régulièrement. Et j'ai aimé qu'on soit capable de jouer en zone. C'est une chose de jouer en zone, c'en est une autre de jouer en zone de manière agressive comme samedi. Les enfants, les gars ont été très bons pour le faire. On a gardé notre agressivité défensive même si nous étions en zone. A Strasbourg, c'était le contraire. On était passif. Je crois que c'est un pas en avant dans ce domaine" estime Massimo Cancellieri. Si Limoges a maitrisé son sujet, c'est aussi parce que la plupart des joueurs ont apporté à l'image du coup de chaud d'Ingus Jakovics quand les choses commençaient à se compliquer ou du match d'Horace Spencer précieux sous les panneaux.

Le capitaine fier de ses partenaires

"Ça n'a pas toujours été joli mais tout le monde a apporté. Que ce soit Tim qui commence très bien le match au niveau de l'adresse, Ingus ensuite. Hugo a été bien dans son rôle de couteau suisse tout au long du match. Pinkins qui est mieux depuis quelques matchs. Grismay a eu des fautes. C'était compliqué pour lui. Mais tout le monde a apporté et a été dans son rôle" estimait après le match le capitaine Nicolas Lang. Un groupe qui continue d'ailleurs de faire le bonheur de leur entraineur Massimo Cancellieri.

Ils donnent tout quand ils jouent au basket

"Le groupe que j'entraîne, je le souhaite à tous les coachs. Parce que d'accord, il n'est pas super talentueux. Mais ils donnent tout quand ils jouent au basket. Et pendant la semaine, c'est la même chose. Quand l'énergie est là, le plan de jeu passe après. J'ai vraiment apprécié ce qu'ils ont fait samedi. Ils avaient la concentration pour gagner" appréciait Massimo Cancellieri dans une salle de presse du Portel pour une fois épargnée par le bruit de la fanfare porteloise qui cette fois n'avait aucune victoire à fêter.