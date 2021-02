Basket - Limoges CSP : Maxime Carène au Stade Rochelais, prémices d'un rapprochement entre les deux clubs

A sa sortie de l'Insep, l'intérieur Maxime Carène, international en jeune avec les équipes de France, a vécu une saison tronquée par des blessures récurrentes avec le Limoges CSP. A la reprise l'été dernier et après un bon travail pendant le confinement, il a intégré la bulle sanitaire mise en place autour des professionnels. Il ne pouvait pas jouer ou très peu avec les espoirs et restait le plus souvent sur le côté avec les pros. Vu ses capacités et ses besoins, la question s'est vite posée d'un éventuel prêt ou d'une licence AS qui permet de jouer à la fois dans un autre club, et avec les espoirs de Limoges quand l'occasion se présente. C'est cette 2e option qui a été validée. Et c'est le Stade Rochelais, pensionnaire de NM1, la 3e division qui l'a récupéré.

Il avait vraiment besoin d'être avec des joueurs confirmés, des vétérans

"Le Stade Rochelais où il y a Aymeric Jeanneau qui est un ami et avec qui j'étais en contact par rapport à Maxime. Ils ont perdu sur blessure un jeune intérieur prometteur et ils se sont retrouvés dans le besoin" explique le directeur sportif du Limoges CSP Crawford Palmer. "Il est dans une très bonne équipe de NM1. Il avait vraiment besoin d'être avec des joueurs confirmés, des vétérans. D'être dans un championnat professionnel. On a trouvé que c'était la meilleure façon pour lui de s'affirmer, de trouver qui il est en tant que joueur. Pour son basket et pour son bien être" développe le patron du secteur sportif limougeaud.

Crawford Palmer et Pierre Fargeaud ont déjà visité les installations

Mais si les deux clubs sont tombés d'accord, ce n'est pas qu'une histoire d'amitié entre Crawford Palmer et Aymeric Jeanneau, l'ancien joueur et dirigeant strasbourgeois aujourd'hui chargé du développement de la section basket du club maritime. Au Stade Rochelais, les basketteurs aussi bénéficient des installations de l'équipe de rugby qui évolue en Top 14 et qui a fusionné avec les clubs de basket de La Rochelle en 2017-2018 :"Il y a tout ce qu'il faut ! C'était justement en partie l'intérêt de notre visite avec Pierre Fargeaud. C'était de voir ces installations là. Elles sont même mieux que ce que l'on peut proposer pour la musculation, le travail physique, la récupération avec un centre médicalisé sur place" détaille Crawford Palmer.

Pourquoi pas faire des stages de préparation à La Rochelle

Les professionnels du Limoges CSP pourraient d'ailleurs y passer un peu de temps en été :"à l'avenir, avec ce lien qu'on commence à créer, pourquoi pas faire des stages de préparation à La Rochelle. Je sais qu'il y avait un projet avec Fred Forte qui avait noué des contacts avant que le basket ne soit dans le giron du Stade Rochelais. Maintenant, on a d'autant plus intérêt à avancer sur ce plan là" estime le directeur sportif. Avec surtout en toile de fond, l'opportunité de développement pour certains jeunes limougeauds :"d'avoir un club qui n'est pas trop loin, avec ce genre d'installations où on peut avoir une sorte de filière. On espère avoir une série de bons jeunes qui sortent du centre et qui auront peut-être besoin de s'aguerrir à un moment donné. La NM1, comme on voit pour Max, c'est intéressant. S'ils montent en Pro B, encore plus" estime t-il.

Des échanges au delà du secteur sportif ?

Et pourquoi pas voir arriver un jour à Limoges un gros joueur formé à La Rochelle ? Ce rapprochement et ces échanges sont en tout cas intéressants sur le papier, et pourraient d'ailleurs concerner d'autres domaines que le secteur sportif. Le Stade Rochelais faisant référence notamment dans sa capacité à se développer et à remplir son stade depuis plusieurs années dans l'élite du rugby français.