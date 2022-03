Basket - Limoges CSP : Nicolas Lang "attend beaucoup de ce match" au Portel

Dans 100% CSP, on s'intéresse au renouveau du groupe limougeaud qui reste sur deux belles victoires à domicile face à Pau et Strasbourg. Un regain de forme à confirmer samedi dans le nord sur le parquet du Portel.

Dans 100% CSP ce jeudi, on se pose d'abord une question. Comment le Limoges CSP est-il passé d'une équipe moribonde qui restait sur 5 défaites de suite, à une formation capable de s'imposer avec autorité face à deux concurrents pour une place en playoffs ? L'apport des joueurs du banc n'est plus du tout le même depuis le match de coupe de France à Bourg-en-Bresse. C'est à prendre en compte. Une autre explication est à chercher du côté des deux combos américains. Après une période de moins bien, Demonte Harper et CJ Massinburg sont à nouveau étincelants.

Il donne vraiment à l'équipe l'énergie pour débuter le match

Cela aide forcément et ce n'est pas l'entraineur Massimo Cancellieri qui dira le contraire. "Quand Nicolas Lang et moi avons dit qu'après son covid, Demonte était KO, c'était vrai. Face à Strasbourg, même avec 4 fautes il était capable de jouer. Il donne vraiment à l'équipe l'énergie pour débuter le match. CJ est plus un suiveur parce qu'il est jeune. Quand il sent que l'énergie va dans le bon sens, il est ensuite celui qu'on voit le plus. CJ a la cigarette, et Demonte a le briquet" image le technicien des Abruzzes. Pour le capitaine Nicolas Lang, la jeunesse de certains n'a pas aidé non plus quand rien n'allait.

Une victoire et ça repart

Il leur fallait simplement regoutter à la victoire pour que la situation se débloque estime l'artilleur limougeaud. "Des fois, il faut simplement gagner un match. Derrière, je pense que le break (fenêtre internationale) a fait beaucoup de bien à certains. Sur début 2022, ce n'est pas forcément simple mentalement. Quand tu es en début de carrière et que c'est la 1ère fois que tu rencontres ça, une série de défaites avec des matchs assez compliqués. On n'a pas perdu contre des pipes mais au final tu enchaines les défaites. Dans la tête, ça commence un peu à t'attraper. Des fois, tu as juste besoin d'une victoire" explique-t-il.

C'est fou mais je n'ai jamais gagné là-bas

Un regain de forme à confirmer samedi (18h30) dans le chaudron du Portel. Une salle où il est difficile de s'imposer. Nicolas Lang est bien placé pour le savoir. "C'est fou mais je n'ai jamais gagné là-bas ! Une fois avec l'ASVEL, on a ramené l'armada. Eux avaient 5 professionnels et 5 blessés, ils nous ont battus. C'est ultra compliqué de jouer là-bas" développe le capitaine limougeaud. A ses yeux, cette saison ne fait pas exception quand bien même le Portel est 16e et 1er non reléguable, à égalité de victoires avec l'avant-dernier :"il ne faut pas regarder leur classement. Ils sont hyper dangereux. Ils ont choppé beaucoup d'équipes dernièrement. Il faut faire très attention".

C'est le match de carnaval samedi face à Limoges

Un match que Limoges doit remporter pour affirmer un peu plus son statut de bonne équipe du championnat estime l'Alsacien. "C'est une équipe vraiment piège. Les équipes moyennes peuvent faire des coups. Battre parfois des grosses équipes à domicile avec de l'ambiance. Mais si tu veux être une bonne équipe, c'est aussi contre ce genre d'équipe en déplacement où tu dois montrer que tu es solide. J'attends beaucoup de ce match" glisse Nicolas Lang, bien conscient qu'une 3e victoire de suite, qui plus à l''extérieur, serait forcément une belle opération dans la course aux playoffs.

Ça va être un bon test pour nous

Mais il n'y aura rien de facile sur la Côte d'Opale. "C'est un déplacement très dur pour tout le monde. Leur salle est un calderone, un chaudron. C'est le nom qu'on donne quand on joue à Cantú, Varese, Belgrade, au Pana. Ça y ressemble. Tout le monde là bas est très bruyant. L'équipe prend beaucoup de confiance. Ça va être un bon test pour nous" estime l'entraineur du Limoges CSP Massimo Cancellieri. C'est d'autant plus vrai que cette rencontre de la 22e journée est le match de carnaval au Portel. La rencontre la plus attendue et la plus festive de l'année pour les supporters nordistes. Ambiance garantie.