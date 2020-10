Basket - Limoges CSP : Nicolas Lang, en bon capitaine

Il n'est pas du genre à tirer la couverture à lui. Mais force est de constater qu'en ce début de saison, il attire la lumière. Dans la victoire comme dans la défaite, l'arrière du Limoges CSP Nicolas Lang est en grande forme. Lui qui n'en est plus à découvrir Limoges et son amour du basket débute sa 2e saison dans la capitale française de la grosse balle orange. Preuve de son état d'esprit irréprochable, il est désormais le capitaine du CSP. Et en bon capitaine, il montre la voix. Dans tous les sens du terme.

Beaucoup de points marqués et aucun ballon perdu face à Gravelines

Il n'hésite pas à parler à ses coéquipiers. A les motiver. Et il enchaîne les paniers. Lors du 1er match perdu face à Nanterre, ses 23 points n'ont rien changé mais ont permis à Limoges de continuer à y croire. Et mardi à Gravelines, il a tout simplement écœuré la défense adverse. Avec un magnifique 7 sur 7 à 3 points notamment grâce aux offrandes de son ami Hugo Invernizzi, et une rencontre terminée avec des statistiques reluisantes. 20 points, 0 ballon perdu, 24 d'évaluation et un titre mérité de MVP de la rencontre.

Ce qui me plaît, c'est qu'il se donne les moyens - Mehdy Mary

Il est chaud et c'est aussi le cas aux entraînements selon le pivot, Jerry Boutsiele : "Il est réglé ! Le poignet est réglé même aux entraînements. Sur la semaine d'entraînement, il doit en rater 1 ou 2. C'est sûr que quand on lui passe le ballon, on sait que ça va être dedans." Cette adresse insolente de Nicolas Lang n'est pas le fruit du hasard mais celui d'un travail acharné selon son entraineur Mehdy Mary :"Ce qui me plaît, c'est qu'il se donne les moyens. En dehors. Sur le terrain. Dans la quantité et la qualité du travail. Il fait en sorte que ce soit bien et il est récompensé. C'est un exemple pour les autres joueurs. Quand on s'investit quotidiennement comme il le fait, les prestations suivent."

Du beau monde pour prendre le relais

Si d'autres joueurs sont moins en verve en ce début de championnat en terme de scoring, Jerry Boutsiele, l'autre homme fort du moment à Limoges, est certain que les autres vont suivre :"J'ai confiance en eux. Ce sont des joueurs référencés en JeepELITE. Ils ne sont pas là pour rien. Je n'ai aucune inquiétude par rapport à leur shoot. On sait qu'au prochain match, Hugo (Invernizzi) peut en planter 4 ou 5. Un autre jour, ce sera Phil (Scrubb) ou Marcus (Ginyard). Tout le monde peut scorer dans cette équipe. Tout le monde peut apporter des points." A voir si d'autres que Nicolas Lang et Jerry Boutsiele seront en mesure dès samedi face au Portel de pointer le bout de leur nez.