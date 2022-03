Basket - Limoges CSP : Nicolas Lang, "je préfère attaquer contre Boulogne en étant à trois victoires de suite"

D'ici la fin de la saison régulière, Limoges va jouer cinq fois à l'extérieur et sept fois à domicile. Vu comme ça, le calendrier semble favorable aux Limougeauds mais il est à relativiser. Sur ces sept matchs à Beaublanc, il y en a trois face aux gros bras du championnat. Monaco début mai, l'ASVEL 15 jours plus tard mais avant cela, Boulogne-Levallois se présente ce dimanche (18h) au palais des sports.

Un match que le CSP va aborder en confiance après avoir gagné ses trois dernières rencontres. Mais est-ce un véritable avantage pour préparer ce rendez-vous face au 1er du classement ? "Quand tu continues à gagner, je ne sais pas si c'est parfait pour préparer le match d'après et mettre la pression. Je vais essayer de trouver le moyen de mettre de la pression pour le prochain match" assure l'entraineur Massimo Cancellieri.

A nous d'y aller avec un état d'esprit conquérant - Nicolas Lang

Pour le capitaine Nicolas Lang, c'est quand même une bonne chose d'aborder cette rencontre après une série de victoire à condition d'avoir le bon état d'esprit. "Tu préfères attaquer contre Boulogne-Levallois en étant à trois victoires de suite. Mais attention. Des fois, tu reçois le leader et tu te dis que tu n'as rien à perdre mais il ne faut pas partir avec cet état d'esprit là. Je pense que Beaublanc va être chaud. A nous d'essayer de les battre. A nous d'y aller avec un état d'esprit conquérant" prévient l'artilleur en chef du Limoges CSP.

Nicolas Lang pour qui Boulogne-Levallois va mieux après avoir perdu à trois reprises en championnat au mois de février. Les franciliens ont d'ailleurs récupéré l'ailier Jordan McRae. Côté limougeaud, tout le monde espère le retour du combo CJ Massinburg, préservé samedi dernier au Portel. "Ce serait une arme en plus" pour le capitaine. Même chose pour le public de Beaublanc anticipe l'entraineur Massimo Cancellieri pour qui les liens entre les fans et les joueurs semblent au beau fixe. Un élément déterminant à ses yeux.

Une très bonne connexion entre nos joueurs et les fans de Beaublanc - Massimo Cancellieri

"Je pense qu'on commence à avoir une très bonne connexion entre nos joueurs et les fans de Beaublanc. Quand on ira sur le terrain, on aura ce plus qui viendra du public. J'ai vraiment aimé le match contre Strasbourg. Pour être honnête, plus que celui face à Pau. Contre Pau, c'était normal. Strasbourg, ce n'était pas normal. Les gens sont venus et nous ont vraiment supporté. Maintenant, nos joueurs savent comment se servir de cette énergie. Ce sera important" souligne le technicien italien.