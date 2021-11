Basket - Elite J07 : pour battre Dijon, le Limoges CSP devra résoudre le casse tête David Holston

Le Limoges CSP affronte ce samedi soir à Beaublanc une équipe de Dijon qui n'a plus grand chose à voir avec celle des années précédentes. Toute son épine dorsale est partie pour Bourg-en-Bresse à l'intersaison. L'entraineur Laurent Legname avec dans ses valises le meneur Axel Julien et le pivot Alexandre Chassang. Mais un homme est resté. Et pas n'importe lequel. Le meneur américain et MVP du championnat en 2019 David Holston. Une menace permanente que les limougeauds vont essayer de limiter.

C'est un beau défi pour les meneurs - Ludovic Beyhurst

Ce sera même le grand défi du CSP. Limiter l'impact de ce meneur de seulement 1 mètre 73 mais dont la taille est inversement proportionnelle aux dégâts qu'il peut faire dans le championnat de France. Car du haut de ses 35 ans, il fait toujours autant souffrir les défenses adverses. "C'est toujours compliqué. On voit qu'il est encore dans les meilleurs scoreurs, passeurs et intercepteurs. On le connait mais ce n'est pour autant que c'est facile. C'est un beau défi pour les meneurs. Il va falloir que les autres nous aides" anticipe le meneur de Limoges Ludovic Beyhurst.

Ne pas le laisser à la fois passer et scorer

Mais pour l'entraineur de Limoges, impossible de l'arrêter complètement. Il va falloir faire des choix. "C'est le leader total de l'équipe. Il n'est pas le seul mais il a beaucoup de ballons entre les mains. Beaucoup d'équipes ont essayé de le stopper. Mais personne n'y arrive. On sait qu'on doit mettre un grand gars sur lui. Et on doit s'assurer qu'il ne soit pas capable d'être à la fois scoreur et passeur. Seulement un des deux. S'il fait les deux, on perd le match" prévient Massimo Cancellieri.

On n'a pas l'instinct du tueur. C'est la seule chose qui nous manque - Massimo Cancellieri

Un coach qui face à l'ancien joueur de Limoges (1996-1999) aujourd'hui entraineur de Dijon Nenad Markovic, aimerait voir son équipe élever le tempo. Surtout face à une formation engagée en Eurocup, qui multiplie les matchs, et pourrait être impactée physiquement au fil de la rencontre. "J'espère qu'on sera capable de le faire. On doit courir plus. Parfois, notre basket est trop lent. Et on doit saisir l'opportunité du 1er avantage. On joue un système pour un joueur mais si on a un avantage, il faut tuer. On n'a pas l'instinct du tueur. C'est la seule chose qui nous manque" estime un Massimo Cancellieri bien conscient de l'importance comptable de ce match de la 7e journée.