Basket - Limoges CSP : pour Crawford Palmer, la prolongation de Massinburg "va donner beaucoup d'options"

Dans 100% CSP ce mercredi, nous faisons le point sur l'effectif avec le directeur sportif Crawford Palmer suite à la prolongation de CJ Massinburg jusqu'en fin de saison.

Est ce qu'on peut dire Crawford Palmer, que Massinburg ne vous a pas laissé le choix, que vous étiez obligé de le prolonger vu le niveau affiché par ce joueur depuis son arrivée ?

Cette prolongation était prévue depuis un certain temps. Il y avait la nécessité de le faire avant la fin de sa pige qui était prévue pour le 13 novembre. Il n'y avait pas de raison de se précipiter. Ça nous a laissé le temps de mieux le connaitre. C'est quelqu'un qui nous fait plaisir par son investissement. C'est un poste 1-2, physique, grand, dans le même profil que Demonte Harper. Gerry Blakes est beaucoup plus un poste 2. On l'a parfois vu un peu en difficulté à la mène. D'avoir cette option, cela fait de Gerry un formidable joker quand il va revenir. Quelqu'un qui peut scorer, se créer ses propres tirs quand la situation est bloquée. Quelque chose qu'on a pas vraiment dans l'équipe. Là où CJ peut rentrer dans la raquette et amener de la percussion qu'on avait pas forcément avant. Donc on trouve que ça va bien ensemble avec Demonte Harper qui pourra jouer sur les postes 1, 2 et 3. Ces profils polyvalents nous donnent beaucoup d'options pour la suite.

C'est un luxe d'avoir un effectif élargi alors qu'on n'est pas européen

Le retour de Gerry Blakes est prévu pour quand ?

Il devait courir au bout de 6 semaines. A partir de début novembre. C'est le cas. Son rétablissement est en bonne voie. Il court, il commence à shooter. On a "le luxe" d'avoir la fenêtre internationale qui arrive. Ça donne deux semaines de plus pour vraiment le mettre à 100%. Il est prévu qu'il revienne pour le 1er match (face au CCRB) après la trêve internationale.

Cela va faire beaucoup de monde sur les postes 1 et 2 avec Crusol, Beyhurst, Harper, Massinburg et Blakes. Qu'en pensez-vous ?

Quelque part, c'est un luxe d'avoir un effectif élargi alors qu'on n'est pas européen avec quelques jeunes français qu'on va continuer à développer. Tant mieux si on a beaucoup d'arrières. On a vu les problèmes qu'on a pu avoir avec les fautes de Demonte en début de match. Et on aura plus d'options. Certains pourront être décalé au poste d'ailier. Ça donne beaucoup de flexibilité tactique à l'entraîneur. De pouvoir pianoter sur ces différents profils de joueurs, ça offre certains avantages.

Je trouve cela sain car ça permet de garder une pression sur le groupe

La règle, c'est maximum six joueurs étrangers dont 4 non Bosman ou Cotonou. Là, vous en aurez 5. Qu'est ce que cela implique Crawford Palmer ?

Ça implique une possible rotation. Ce sera le choix du coach pour chaque match. Je trouve cela sain car ça permet de garder une pression sur le groupe. La stratégie de garder Massinburg, c'est aussi pour ne pas griller un autre contrat. Si on a des pépins ou des blessures, j'espère qu'on pourra utiliser le groupe qu'on a sans utiliser d'autres contrats pour d'autres piges médicales. Pour garder une certaine flexibilité si on a besoin de se renforcer en fin de saison ou si on des grosses blessures sur la fin de saison. Je ne suis pas inquiet par rapport à ça.

Il vous reste combien de contrat ?

Maximum 3 d'ici la fin de saison.

Pour l'instant, on ne prévoit pas de s'ajuster l'intérieur

Le club ne cache pas avoir garder un petit bas de laine pour si besoin, se réajuster dans le secteur intérieur. Où en êtes-vous à ce niveau là ?

On tape un peu dedans pour justement prolonger CJ Massinburg. Derrière, on verra en fonction des besoins. Mais pour l'instant, on ne prévoit pas de s'ajuster l'intérieur. Je trouve que Grismay Paumier fait le travail. Horace Spencer progresse beaucoup. On savait que c'était un joueur jeune, cru, qui a besoin de beaucoup de travail pour progresser. Il est dans le groupe. Il continue à travailler. On verra comment on fait avec lui par la suite. On a Kruize Pinkins, un 4-5 qui peut s'écarter. Assane Ndoye est un 4 qui peut défendre sur les 3, les 4 et les 5. Et qui peut aussi poster. Hugo Invernizzi a montré qu'il peut être efficace sur les post up et qu'il défend dur sur tout le monde. Je trouve qu'on est pas mal lotis pour l'instant.

Et le retour d'Assane Ndoye, c'est pour quand ?

En même temps que Gerry Blakes, à la fin de la trêve internationale.

On l'aime beaucoup mais ce sera difficile de le conserver

Cela veut-il dire Crawford Palmer, que son pigiste médical Sim Sander Vene va forcément partir ? Impossible de le voir rester ?

Ce sera très difficile. On y réfléchit parce que c'est vrai que c'est quelqu'un qu'on apprécie beaucoup. Il fait le boulot. Il ne fait pas de bruit. Il n'a pas joué un match entier suite à des choix du coach, et il est entré face à Dijon en étant très efficace. Il entre vite dans un effectif. Il sait où se placer, il sait comment jouer. On l'aime beaucoup mais ce sera difficile de le conserver.