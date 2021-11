Basket - Limoges CSP : pour François Renaux, "on peut nourrir beaucoup de regrets sur ce début de saison"

Alors que le Limoges CSP a enregistré une 4e défaite en 6 journées de championnat samedi au Mans, l'ancien capitaine François Renaux, aujourd'hui consultant basket de France Bleu Limousin, donne son avis sur le début de saison des Limougeauds.

Je n'irai pas jusqu'à dire que c'est inquiétant

Le Limoges CSP compte déjà 4 défaites et seulement 2 victoires face à Roanne et Le Portel qui devraient jouer le maintien cette saison. Est-ce que cela vous inquiète ?

Non, je n'irai pas jusqu'à dire que c'est inquiétant. Mais on peut nourrir beaucoup de regrets sur ce début de saison. Il y a l'aspect comptable mais quand on regarde dans le détail, on voit qu'il y a plusieurs rencontres qu'on auraient pu gagner. Nanterre, ça s'est joué à pas grand chose. On était bien revenu dans le match contre Cholet. Face au Mans, on est en position de gagner le match et malheureusement, on fait quelques cadeaux. Sur ce début de saison, il y a eu beaucoup d'occasions manquées.

On a du mal à avoir plusieurs joueurs en forme sur un match

On a quand même l'impression qu'il y de vrais manques. Pas de meneur de métier et au poste de pivot, pas grand monde en relais de Grismay Paumier. Qu'en pensez-vous ?

Oui, on a un peu moins de rotations et on a besoin de tout le monde. Jusqu'à présent, on a pu compter sur certains joueurs. Je pense surtout à Nicolas Lang qui joue comme un métronome depuis le début de la saison et à l'instar de ce qu'il a fait l'année dernière. Concernant les autres joueurs, c'est plus sur courant alternatif. Et on a du mal à avoir plusieurs joueurs en forme sur un match en même temps. Avec cet effectif, dès lors qu'on a que 2 ou 3 joueurs dans le match, ce n'est pas suffisant pour s'imposer.

C'est ce qui nous permettra de nous maintenir

Le calendrier, c'est un déplacement à Boulogne-Levallois qui fait maintenant figure d'outsider dans ce championnat, précédé de la réception de Dijon qui n'est plus la même équipe que les saisons précédentes. Il faut absolument battre les Bourguignons pour s'enlever un peu de pression...

Oui. Pour le déplacement à Boulogne, on aura pour une fois rien à perdre. On a souvent fait des déplacement à Boulogne qui étaient assez catastrophique. De quoi faire rire jaune les supporters limougeauds. On va quand même essayer d'aller s'imposer. Il faudra vraiment prendre les matchs les uns après les autres et ne pas gâcher les munitions qu'on peut avoir. Et si on peut créer la surprise à Boulogne, il ne faudra pas s'en priver. Après, Dijon mais plus largement tous les matchs à domicile, il faudra absolument donner le maximum pour aller en chercher le plus possible. C'est ce qui nous permettra de nous maintenir voir espérer plus pour la suite.