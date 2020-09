Basket - Limoges CSP : pour l'arrière Philip Scrubb, "ça va être facile de s'ajuster"

Si l'effectif n'a pratiquement pas bougé cet été au Limoges CSP, les dirigeants ont réussi à faire venir un joueur très haut placé dans la liste de leurs priorités. A la place d'un Vee Sanford décevant et parti à l'ennemi, le directeur sportif Crawford Palmer et l’entraîneur Mehdy Mary ont convaincu l'arrière Philip Scrubb (1,94m, 27 ans) de rejoindre le Limousin pour deux saisons. Après être passé par l'AEK Athènes, le Zénith Saint-Petersburg et par Francfort où il a terminé meilleur scoreur du championnat allemand en 2018, l'international canadien sort d'une saison (9,4 points, 2,9 passes et 39% à 3 points) en Espagne où son club de l'Estudiantes Madrid a été relégué en fin d'exercice.

Un joueur capable de créer pour ses coéquipiers - Mehdy Mary

De là à écrire qu'il sort d'une mauvaise année, il y a un pas qu'il serait dangereux de franchir. Car au delà de ses qualités de scoreur, c'est un joueur d'équipe, aux connaissances basket affirmées. Pas le genre à forcer. C’est d'ailleurs pour cela que Mehdy Mary est ravi de l’avoir désormais dans son collectif : "On a des joueurs dans l'équipe qui ont des capacités à jouer juste, à avoir un QI basket élevé et à mettre des tirs. C'est pour cela que l'on voulait y associer un joueur qui soit capable de créer pour ses coéquipiers. Pour sa capacité à jouer juste, à trouver ses coéquipiers démarqués. Et un joueur qui puisse correspondre aux valeurs de ce que l'on veut mettre en place."

Philip Scrubb pas inquiet quand à son intégration

Philip Scrubb sous le maillot de l'Estudiantes Madrid le 1er décembre dernier sur le parquet de Séville © Maxppp - Raúl Caro Cadenas

Une équipe dans laquelle les mots collectif et cohésion ne sont pas vains et doivent permettre de voir loin. Message reçu 5 sur 5 par le principal intéressé. "Il faut juste que j'apporte ce dont l'équipe a besoin. On a déjà des gars qui peuvent scorer. Je peux amener un peu de passe, de fluidité en attaque. De l'expérience aussi même si cette équipe en a déjà" explique Philip Scrubb qui ne se fait pas de soucis quand à son intégration :"J'arrive dans une équipe compétitive. Avec un bon staff et un groupe de bons joueurs. Mon intégration sera facile. La plupart des gars se connaissent déjà. Ils savent ce qu'il faut faire. Mes coéquipiers et les coachs vont m'aider. Je pense que cela va être facile de s'ajuster".

Il a l'air très posé et très calme - Nicolas Lang

Le vainqueur de la Fiba Europ Cup en 2016, connu pour son adresse à 3 points et sa capacité à ne pas perdre le ballon, semble déjà plaire à ses nouveaux collègues de travail. "Je pense qu'il va se fondre à merveille dans le collectif. Dans ce qu'on essaye de faire" anticipe l'autre arrière du groupe Nicolas Lang. "Il va apporter un peu de création, de scoring. Je sens que c'est quelqu'un qui peut faire beaucoup de choses. Un joueur avec de très bons fondamentaux. Il va nous faire beaucoup de bien. Et humainement, il a l'air très posé et très calme. C'est très intéressant" se réjouit déjà l'alsacien. Philip Scrubb qui peut aussi évoluer au poste de meneur. Une bonne pioche pour le Limoges CSP.