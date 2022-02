Basket - Limoges CSP : pour Nicolas Lang, "c'est très positif de pouvoir rester tous ensemble"

Dans 100% CSP, le capitaine Nicolas Lang répond à toutes nos questions. A commencer par celles sur la mauvaise passe de l'équipe, qui avant son match de mardi en 8e de finale de la coupe de France de basket, reste sur une série de quatre défaites en championnat.

Vous sortez de l'entrainement. Comment ça s'est passé Nicolas Lang ? Quelle est l'ambiance ?

On s'est bien entrainé. On est resté sur place depuis samedi. C'est très positif pour nous de pouvoir rester là en équipe après une défaite et ne pas simplement rentrer chez soi avec tout le monde qui part un peu de son côté et ne se voir qu'à l'entrainement. C'est très positif de pouvoir rester tous ensemble et de préparer ce math de coupe de France.

Peut-être que quand on a gagné quelques matchs, on a arrêté de penser comme ça

Avec 48 heures de recul, que vous a-t-il manqué samedi soir ?

Cinq minutes plus solides au 3e quart temps. On a déjà eu une vraie baisse au 2e quart temps. On les a laissé revenir trop vite dans le match. Un peu plus de solidité quand ils ont commencé à mettre quelques shoots. Un peu plus d'exécution. Etre un peu plus solide avec le ballon. On a perdu des balles et on a aussi raté quelques shoots faciles.

Avec cette série de mauvais résultats, le Limoges CSP n'est plus dans le Top 8. Des supporters commencent à s'inquiéter d'une éventuelle non qualification en play-offs. Qu'en pensez-vous ?

Quand tu es quelqu'un comme moi qui n'a jamais posé d'objectifs depuis le début de saison... Parce que c'est simple en début de saison de construire une équipe et de dire on va être Top 8. C'est un peu simple je trouve. J'ai toujours pensé qu'il fallait prendre les matchs les uns après les autres. C'est une phrase totalement bateau mais il n'y rien de plus vrai dans le sport de haut niveau. Peut-être que quand on a gagné quelques matchs, on a arrêté de penser comme ça. C'est dommage de ne pas avoir réussi à garder la philosophie qui faisait qu'on était correct depuis le début de saison. Il faut réussir à garder la tête froide et tout faire pour se remettre dans une spirale plus positive. Il faut réussir à avoir une certaine distance. C'est la seule façon de pouvoir rebondir.

