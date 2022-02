Basket Limoges CSP : pour Nicolas Lang, Nanterre "est l'une des équipes en forme du moment"

Le Limoges CSP qui reste sur deux revers à l'extérieur, va tenter de se relancer ce samedi (20h30) à Beaublanc face à Nanterre à l'occasion de la 19e journée du championnat de France Elite de basket. Mais avant de parler de victoire, l'entraineur attend de ses joueurs "que leurs genoux saignent après le match". Manière de dire que les attitudes seront très importantes à ses yeux. A bien écouter Massimo Cancellieri, il est temps de lancer pour de bon la 2e partie de saison.

On doit aller ensemble dans la bonne direction - Massimo Cancellieri

"Maintenant, on doit dans cette 2e partie de saison être encore cette équipe humble, avec de la sueur, du sang et les bonnes attitudes. Je ne parle même pas de victoire. Je parle d'être compétitifs pendant 40 minutes. On doit aller ensemble dans le bonne direction pour comprendre que la 2e partie de saison ne sera pas comme la 1ère. Parce que d'abord, tu gagnes le respect des autres. Ensuite, tu dois être meilleur que ce que tu es. Parce que maintenant, à chaque match, les autres nous attendent" prévient le technicien italien.

Nanterre est dans une très bonne dynamique

Le Limoges CSP se sait attendu et va en plus de cela affronter une équipe en forme. Nanterre, qui s'est renforcé depuis le match aller remporté de peu par les franciliens, avec les signatures de l'intérieur US Chris Horton et de l'arrière-ailier français Adam Mokoka. Un vrai gros client selon le capitaine limougeaud Nicolas Lang :"ils sont bien meilleurs maintenant. C'est une des équipe en forme du moment. C'est une équipe qui joue très bien. Tout le monde à son rôle. C'est une très grosse équipe. Pour moi, c'est top 4."

Il va falloir qu'on soit beaucoup plus intense qu'à Gravelines - Nicolas Lang

Pour espérer dominer cette équipe, il falloir relever le niveau anticipe le sniper limougeaud. "Il va falloir qu'on soit beaucoup plus intense qu'à Gravelines. Sous leur pression défensive, être plus serein et plus lucide. Il va aussi falloir mettre quelques paniers. On va tout faire pour gagner" explique le capitaine du CSP. Sachant qu'en face, la présence d'Horton change beaucoup de choses. "Ce n'est pas un joueur qui va marquer 30 points mais il n'est jamais prévisible. A chaque fois, il est dans une position différente. Si tu n'es pas assez concentré, ce gars va trouver à chaque fois le moyen de tuer la défense" prévient Massimo Cancellieri.