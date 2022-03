Basket - Limoges CSP : pour Nicolas Lang, Strasbourg est "l'équipe qui joue le mieux en France"

Avant de battre Pau juste avant la trêve, les Limougeauds n'étaient vraiment pas au mieux. Les défaites s'enchainaient. Mais ce succès face au rival a fait le plus grand bien explique le pivot cubain Grismay Paumier :"sincèrement, ça a fait du bien à toute l'équipe et au staff. On ne va pas se mentir. On était sur une spirale négative. On a été chercher cette victoire avec la rage."

On verra dans un mois si on a réussi à enchainer après Pau ou si c'était un feu de paille

Pas de quoi non plus rassurer totalement le capitaine. "Derrière, il faut enchainer. On verra dans un mois si on a réussi à enchainer après Pau ou si c'était un feu de paille" image un Nicolas Lang revanchard après la défaite de 30 points au match aller mais conscient que face à Strasbourg ce samedi soir à Beaublanc pour le compte de la 23e journée du championnat de France de basket, le défi reste de taille.

Nicolas Lang dithyrambique sur le jeu de la SIG

"Face à Pau, on a réussi à être mentalement plus stable. C'est ça qu'il va falloir faire face à une équipe de Strasbourg qui n'a pas beaucoup de temps faibles. Quand ils commencent à dérouler, c'est dur ! Pour moi, c'est l'équipe qui joue le mieux au basket en France. Ils n'ont peut-être pas un roster aussi flashy que l'ASVEL ou Monaco, mais au niveau collectif, ça n'a rien à voir" estime Nicolas Lang.

Ils jouent bien ensemble parce que le projet en est vraiment un

Question de stabilité tranche l'entraineur limougeaud Massimo Cancellieri. "Strasbourg est solide. Ils ont le talent, la défense, ils jouent bien ensemble. La plupart d'entre eux jouent ensemble depuis 2 ans. Et ça se voit sur le terrain à quel point c'est important de créer un cycle avec le même coach et les mêmes joueurs. Ils jouent bien ensemble parce que le projet en est vraiment un. Un projet qu'ils développent depuis l'année dernière. Pas cette année" fait remarquer le technicien italien qui se verrait bien faire partie du prochain cycle à Limoges.

Refaire de Beaublanc une citadelle imprenable

Ou quand Massimo Cancellieri donne l'impression d'envoyer un message à sa propre direction. Le coach du Limoges CSP bien conscient que désormais, tous les matchs à Beaublanc seront prépondérants dans la course aux playoffs à commencer par celui de ce samedi soir face à Strasbourg (20h, en intégralité sur France Bleu Limousin). Une rencontre de la 21e journée avec un groupe à priori au complet côté limougeaud.