Basket - Limoges CSP : pourquoi Massimo Cancellieri s'est passé des services de Gerry Blakes

Si Assane NDoye a brillé samedi soir pour son 1er match officiel avec Limoges face à Gravelines (19 points, 22 d'évaluation), l'autre revenant Gerry Blakes est resté en tribune. L'entraineur étant obligé désormais de faire des choix. Il y a un étranger de trop dans l'équipe par rapport aux quotas. Avant chaque rencontre, Massimo Cancellieri doit choisir lequel ne sera pas sur la feuille de match. Pour affronter les nordistes, il s'est passé de son arrière américain qu'il souhaite réintégrer en douceur.

Le coach ne veut pas se précipiter avec Gerry Blakes

"C'est un joueur spécial. Un très bon joueur. Je veux qu'il revienne quand il sera prêt et quand l'équipe sera prête. Dans le basket, l'alchimie est une chose très fragile. Si tu penses qu'il suffit d'avoir de la qualité pour changer les choses, c'est une erreur. Notre expérience le montre. On a commencé avec une équipe puis avec un autre genre d'équipe. Encore une autre. Et là, c'est la 4e fois. Je dois faire attention à ne pas reproduire les mêmes erreurs. Je dois d'abord penser à l'alchimie. Pas à la qualité. Cette équipe a besoin de stabilité. Je dois faire des choix dans cette direction" explique le technicien italien.

On manque d'un joueur comme ça

Cela ne veut pas dire que Massimo Cancellieri ne compte plus sur Gerry Blakes, seul joueur capable à ses yeux de se créer son propre tir au sein de l'effectif limougeaud. "Il était là dès le début mais il a été stoppé par sa blessure. Mais je pense qu'il va nous donner ce dont on a parfois besoin quand on joue des matchs serrés. Il est le seul à pouvoir se dire, "je vais prendre mon tir et le mettre". On manque d'un joueur comme ça" développe l'entraineur du Limoges CSP. Pour le match de vendredi à Orléans, Massimo Cancellieri pourrait d'ailleurs sortir un autre joueur du groupe.

Horace Spencer, le prochain en tribune ?

Le pivot Horace Spencer, longtemps en difficulté ? Un choix moins évident quand on voit ses récents progrès. "Il montre que pas après pas, il progresse dans l'approche. Et maintenant, il joue. J'ai toujours dit qu'il jouerais quand il serait prêt. En ce moment, c'est le cas. J'espère et je souhaite qu'il continue comme ça. Quand il est comme ça, il est le joueur qu'on espérait" fait savoir un Massimo Cancellieri qui va quand même devoir mettre un de ses joueurs en tribune, même si tous répondent présents. Et ce n'est absolument pas un problème pour lui.

Cela m'aide a créer de la concurrence dans le groupe

"Au final, j'aime ça. Cela m'aide à créer de la concurrence dans le groupe. Une grosse concurrence. Normalement, la concurrence dans une équipe amène à jouer plus ou moins de minutes. Là, soit tu joues soit tu ne joues pas. Ça va plus loin et j'aime ça" explique dans un sourire l'ancien assistant à Milan. Cette concurrence va forcément mettre encore plus les joueurs concernés sous pression. Mais est-ce que cela est viable à long terme ? A quel point ses joueurs vont l'accepter ? Seul l'avenir nous le dira.