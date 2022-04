Basket - Limoges CSP : revivez en audio le dernier tir victorieux d'Hugo Invernizzi face à Champagne Basket

Le Limoges CSP a arraché un succès capital dans la course au playoffs ce dimanche à Beaublanc grâce à un tir au buzzer d'Hugo Invernizzi. Une fin de match folle à revivre en audio.

Le Limoges CSP a remporté une victoire cruciale dans la course aux play-offs du championnat de France de basket ce dimanche à Beaublanc face à Champagne Basket. Mais que ce fut dur pour les Limougeauds le plus souvent menés par le dernier du classement. Les champenois menaient même de deux points à 5 dixième de la fin du match. Mais Hugo Invernizzi a enfilé son costume de super héros pour donner la victoire 76 à 75 et une quasi qualification en play-offs au Limoge CSP. Une dernière action incroyable à revivre en audio.