Basket - Limoges CSP : Romain Chenaud, "on a repris le fil de ce que l'on savait faire"

Si le match de ce dimanche (18h) a bien lieu à Beaublanc face à Boulogne-Levallois, le Limoges CSP sera certainement diminué par l'absence d'au moins un joueur et peut-être aussi de l'entraineur Massimo Cancellieri également touché par le covid cette semaine. Dans ce contexte particulier, c'est l'entraineur adjoint Romain Chenaud qui a répondu à la presse locale avant cette rencontre. L'occasion de revenir avec lui sur les dernières semaines de l'équipe et de parler de ce match face au leader du championnat.

Romain Chenaud, cela ne doit pas être évident de préparer un match face au leader dans ces conditions ?

Ce n'est pas évident d'autant plus qu'on peut penser qu'ils vont récupérer du monde. Michineaud est toujours incertain mais on pense qu'Hornsby va être là. Et ils sortent d'un match (défaite à Belgrade en Eurocup) après lequel il auront surement à cœur de vite rebondir. L'opposition qu'on va affronter risque d'être très solide.

L'entraineur, malade, n'était pas là cette semaine. Comment faire pour préparer un match sans lui ?

L'avantage, c'est qu'on arrive à un stade de la saison où même si on se découvrait en tout début de saison, on a maintenant généré un travail de staff très solide. Sincèrement, on sait où il veut aller. On est en lien direct avec lui. Ce n'est pas si difficile. Peut-être pour les joueurs à travers l'entrainement parce que c'est vrai que c'est différent mais au moins dans le contenu, on est dans la continuité de ce qu'on fait depuis le début de saison.

Défensivement, on avait perdu le cap

En terme de continuité, vous êtes bien avec trois victoires de suite en championnat. Qu'en pensez-vous ?

Effectivement, cette série nous fait beaucoup de bien après la précédente. On a vraiment l'impression d'avoir repris le fil peut-être pas de notre saison car c'est trop tôt pour le dire, mais en tout cas le fil de ce qu'on savait faire et de la manière dont on voulait jouer. Ça passe déjà par stopper l'adversaire. Et sur le plan offensif, on a retrouvé un peu de fluidité qu'on avait perdu. Mais je pense que c'était surtout lié au fait que défensivement, on avait perdu le cap. Même s'il y a eu une défaite, on a senti ça lors du 2e match à Bourg-en-Bresse. Depuis, on tient ce cap là et on sent bien que le groupe, en terme de cohésion et même de structure dans le groupe, a retrouvé ce qu'on savait faire.

Après votre victoire au Portel et 40 minutes de zone, il va falloir s'adapter à Boulogne-Levallois qui est une équipe très différente...

Une équipe très différente avec beaucoup d'armes. Que ce soit sur les lignes extérieurs ou à l'intérieur. Ils présentent tellement de polyvalence et de choses à anticiper et à contrer que le plan de jeu n'est pas simple. Le point central pour nous dans l'approche du match, c'est qu'on est à domicile et qu'on va essayer de les mettre dans une situation d'inconfort en étant agressifs.

C'est une raquette très complexe à défendre

Avec un joueur comme Halilovic et son tir si particulier à mi-distance, c'est une zone ni proche du cercle ni extérieur qui doit être difficile à défendre ?

Pour moi c'est un joueur très atypique surtout pour nos intérieurs. Dans ce qu'on fait, ce n'est pas toujours évident même si on passe du temps à présenter les joueurs. Celui-ci, il sort un peu du cadre. Et même Hunter est un peu atypique. Ce n'est pas tout à fait le même registre technique mais c'est quelqu'un de très mobile. C'est presque un poste 3 qui joue au poste 5 et de temps en temps au poste 4. Et dans son registre technique, lui aussi a des particularités. Sans parler de Ginat qui est aussi un 4 avec beaucoup d'outils en main qui peut tirer et très bien attaquer. C'est une raquette très complexe à défendre.

Leur manager général Alain Weisz annonce des joueurs très concentrés malgré la fatigue éventuelle de leur match européen de le semaine. Qu'en pensez-vous ?

J'ai plutôt le sentiment qu'après ce qu'ils ont connu cette semaine, la motivation va prendre le dessus sur une éventuelle fatigue. Je m'attends plus à une réaction d'orgueil et donc à nous d'être prêts sur les premières minutes pour contenir cette réaction.

On sait que lors de tous les autres matchs, il répond présent et il s'investit fort

CJ Massinburg qui fait son retour pour ce match a du être être préservé à plusieurs reprises cette saison suite à des soucis musculaires comme samedi dernier au Portel. Est-ce toujours au même endroit ?

Non. Ce qu'il faut bien prendre en compte, c'est le fait que c'est un joueur qui s'engage beaucoup physiquement, qui ne compte pas ses efforts. Vous le voyez en match mais on le voit tous les jours à l'entrainement. Et c'est un jeune joueur. Il n'est pas dans l'économie mais surtout, il n'est pas encore dans une connaissance parfaite des situations. Donc parfois, il y a un peu de sur engagement et il le paye comme le week-end dernier. Pour moi, ce n'est pas un si mauvais signe que ça à l'échelle de sa carrière. C'est frustrant d'avoir du faire sans lui lors de quelques rencontres mais au moins, on sait que lors de tous les autres matchs, il répond présent et il s'investit fort. Il s'engage des deux côtés du terrain. Et ça a quand même une vraie valeur.