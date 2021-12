Basket - Limoges CSP : soir de première pour Gerry Blakes sur le parquet d'Orléans

L'arrière américain Gerry Blakes va jouer son 1er match officiel avec le Limoges CSP ce vendredi soir sur le parquet d'Orléans. Après avoir brillé lors de la préparation, il va enfin pouvoir apporter sa pierre à l'édifice limougeaud. Un édifice encore fragile. C'est pour ça que l'entraineur n'a pas voulu le réintégrer trop vite et a décidé de ne pas l'utiliser samedi dernier face à Gravelines. Cette fois c'est sûr, Gerry Blakes sera bien sur la feuille de match à Orléans. Un arrière talentueux sur lequel Massimo Cancellieri ne tarit pas d'éloge même si le coach de Limoges n'a besoin que de deux mots pour le définir :"incroyable, imprévisible".

Il va nous apporter des choses qu'on a pas trop - Hugo Invernizzi

Gerry Blakes est un gaucher capable de se créer son propre tir. Un profil forcément intéressant aux yeux de son partenaire Hugo Invernizzi :"il va nous apporter des choses qu'on a pas trop. Une capacité à jouer le 1 contre 1, à créer son shoot lui même, à beaucoup provoquer et faire des grosses différences en 1 contre 1. Ce qu'on a pas forcément pour le moment dans l'équipe. C'est clair que ça va être intéressant." C'est pour ça que Gerry Blakes doit tout simplement rester lui même explique Massimo Cancellieri :"j'espère qu'il sera le joueur qu'il était avant la blessure. Il le faisait très bien. Pas tout de suite mais dans le futur".

Un autre très gros scoreur avec Nicolas Lang

Pour Massimo Cancellieri, Gerry Blakes peut devenir une autre menace très importante avec le capitaine Nicolas Lang :"on sait que Nico sera le meilleur scoreur parce qu'on lui donne beaucoup le ballon. Et tout le monde sait après 10 matchs que c'est un de nos gros joueurs et qu'il peut scorer. Mais Gerry peut être l'autre scoreur. Ils sont deux joueurs différents mais ils sont ils jouent bien, ensemble, on est une bonne équipe". Quand au principal intéressé, il est évidemment très heureux de pouvoir enfin renouer avec la compétition après de longues semaines d'absence à cause d'une blessure à un genou.

Essayer d'aider, peu importe la manière de le faire - Gerry Blakes

"Je suis excité. Ça a été long pour moi. Mais j'ai joué au basket toute ma vie. Ce n'est pas la chose la plus dure à faire. Construire avec l'équipe et essayer de les rejoindre de la bonne façon. C'est le plus important pour moi. Essayer d'aider, peu importe la manière de le faire. Je pense qu'on a une bonne équipe. Une bonne organisation. On travaille vraiment dur ensemble et on fait les choses bien. Il y a une bonne alchimie. Il faut continuer à aller de l'avant, rester positif et travailler" explique celui qui était le meilleur scoreur du Limoges CSP lors de l'avant saison. Mais sans lui, l'équipe a progressé. Certaines cartes ont été redistribuées.

Invernizzi pas inquiet quand à l'intégration de Gerry Blakes

Gerry Blakes va devoir s'adapter même si l'intégrer ne sera vraiment pas un problème à entendre Hugo Invernizzi :"c'est comme si tu me demandais si c'est dur de réintégrer Nico quand il revient de 10 jours avec l'Equipe de France. Ce n'est pas dur d'intégrer Nico parce qu'il est hyper important pour nous et que c'est un joueur ultra majeur. Maintenant, ça fait un petit bout de temps qu'on joue sans Gerry. C'est surtout lui qui va devoir s'adapter à comment on joue, tout simplement. Bien sûr, on va adapter des choses mais on ne va pas tout changer parce que Gerry revient. Quand tout joueur revient, il faut toujours trouver un équilibre entre le 1 contre 1, le jeu d'équipe et bien se trouver".