C'est un page importante de l'histoire de Limoges CSP qui se tourne. Après 20 ans de collaboration, le Limoges CSP et Stéphane Ostrowski ont décidé de se séparer.

Basket - Limoges CSP : Stéphane Ostrowski et le club se séparent "d'un commun accord"

Ancien joueur de légende du basket français et du Limoges CSP, puis dirigeant en qualité de responsable marketing et commercial du club, Stéphane Ostrowski s'en va. Le club annonce ce vendredi une séparation d'un commun accord à l'issue de cette saison. Stéphane Ostrowski sera resté 7 ans comme joueur remportant trois titres de Champion de France et une Coupe d'Europe. Comme dirigeant, il a passé 13 ans au Limoges CSP, contribuant à redresser le club aux côté de Frédéric Forte.

En conflit avec l'ancienne direction, il avait intégré la nouvelle équipe dirigeante

Il y a quelques mois, en conflit larvé avec l'ancienne direction, Stéphane Ostrowski avait attaqué le club au tribunal de commerce pour entrave au mandat et à ses fonctions de dirigeant. Ce dernier lui avait donné raison face à Youri Verieras et Manuel Diaz. Il avait aussi attaqué aux prud'hommes. Il dénonçait notamment une modification unilatérale de ses attributions, le fait que son équipe (marketing) lui avait été retirée ainsi que 80% du portefeuille partenaire dont il avait la responsabilité en tant que responsable marketing du club.

Un nouveau cycle pour le club

Lorsque le club a changé de main en fin de saison 2019, il a intégré la nouvelle équipe dirigeante aux côté de Céline Forte, Yves Martrinez, Richard Dacoury, Claude Bolotny et Pierre Fargeaud. Mais cette nouvelle aventure n'aura durée qu'une seule saison. "Sur et en dehors du terrain, Stéphane aura été un grand artisan de la réussite du CSP. C’est dans ce contexte totalement inédit que s’annonce la prochaine saison, qui sera celle d’un nouveau cycle pour le club" écrit le Limoges CSP dans son communiqué.