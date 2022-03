Basket - Limoges CSP : stratégie et communication avec le coach, comment Limoges a fait tomber le leader

Après l'émotion, on revient ce mercredi dans 100% CSP sur la stratégie mise en place dimanche pour faire tomber Boulogne-Levallois malgré l'absence de quatre joueurs et du coach. Un match lors duquel l'entraineur Massimo Cancellieri a accompagné le groupe autant que possible depuis chez lui.

Avec un effectif pourtant très réduit à cause du covid 19, privé de l'entraineur mais aussi du capitaine Nicolas Lang, du pivot Grismay Paumier, de l'ailier Assane Ndoye et du meneur Ingus Jakovics, le staff du Limoges CSP attendait de ses joueurs un maximum d'agressivité dimanche à Beaublanc face au leader du championnat Boulogne-Levallois. Mais aussi de mettre beaucoup de rythme face à une équipe des Metropolitans venue défendre sa 1ère place et revancharde après sa défaite eu Eurocup quelques jours plus tôt à Belgrade, mais pas forcément disposée à jouer sur un tempo élevé.

On craignait qu'ils veuillent tout de suite nous tuer

"Déjà, on voulait affronter leur agressivité parce qu'on craignait qu'après leur défaite face au Partizan, ils reviennent vraiment remontés. On a dit qu'il fallait qu'on soit haut nous aussi dès le début. Et profiter de l'ambiance de Beaublanc car il nous fallait de l'énergie. On craignait qu'ils veuillent tout de suite nous tuer et faire un écart qu'il aurait été tellement difficile de remonter avec cet effectif là. Mentalement, il fallait être là au début. Et pour ça, il fallait qu'on fasse des choses défensivement et offensivement très rythmées, avec beaucoup d'énergie. C'est pour ça qu'on a défendu très agressivement et qu'on a essayé de courir au début" explique l'adjoint Romain Chenaud, entraineur en chef d'un soir à la place de Massimo Cancellieri.

Les textos de Massimo Cancellieri pendant le match

Le coach italien était derrière cette stratégie bien qu'absent des séances d'entrainement à cause du covid tout au long de la semaine précédent la rencontre. Massimo Cancellieri qui a du suivre le match de chez lui tout en restant autant que possible en contact avec le staff pendant le match relate Romain Chenaud :"il y a un peu de décalage avec la vidéo ce qui fait que le temps qu'il voit quelque chose et qu'il transmette quelque chose, ce n'était pas évident. On avait quand même quelques textos surtout avant les quarts temps. Comme ça, ça nous laissait le temps de digérer quelques infos et de les transmettre aux joueurs à des moments où c'est facile de le faire. Un petit coup de fil aussi à la mi-temps pour nous passer quelques infos."

J'ai vraiment eu le sentiment d'être le coach de cette équipe et ça m'a fait me sentir très à l'aise

Sachant que Massimo Cancellieri a déjà été dans la même situation en Italie, à devoir accompagner son équipe à distance. "Avec son regard extérieur, c'était génial. J'ai trouvé que son expérience a beaucoup aidé. Il a été juste. il nous a accompagnés dans le plan de jeu pendant la semaine d'entrainement. Il nous a vraiment guidés. Mais sans nous diriger. J'ai vraiment eu le sentiment d'être le coach de cette équipe et ça m'a fait me sentir très à l'aise" apprécie celui qui retournera au centre de formation de l'Elan Chalon en fin de saison, et qui n'oublie pas l'apport de l'ensemble du staff et notamment de l'autre adjoint. "Benjamin Villeger m'a vraiment donner un gros coup de main pour faire en sorte que moi, j'ai à coacher le match".

Pas le temps de savourer, il faut enchainer

Le reste appartient aux joueurs. L'ensemble du groupe a été énorme d'abnégation. Ils ont littéralement tout donné. Mais aussi magnifique soit-il, ce n'était qu'un match sur la route des playoffs. "On peut simplement dire que c'est un gros bonus qu'on vient de prendre dans l'optique des playoffs. Mais si derrière, on ne valide pas ça par d'autres victoires, ce serait complètement stupide ! Et ça ne doit pas être l'acmé de notre saison. C'est un gros match mais on en a encore quelques autres à fournir. J'espère qu'on sera enfin tranquille avec le covid mais on va de toute façon affronter d'autres situations compliquées. Au moins, on sait que dans des situations compliquées, on a un groupe qui répond" se réjouit Romain Chenaud. Un groupe désormais concentré sur le match de vendredi à Cholet. En espérant qu'il puisse préparer cette rencontre un peu plus sereinement que celle de dimanche.