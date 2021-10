Basket - Limoges CSP : Tim Crusol, la saison de la révélation ?

Après son match plein de promesses samedi à Nanterre, le meneur Tim Crusol se confie dans 100% CSP ce lundi sur France Bleu Limousin. Lui qui va disputer sa troisième saison sous les couleurs du Limoges CSP, avec l'objectif de se révéler vraiment. Car s'il a déjà connu des succès dans les équipes de France Jeunes, il doit encore travailler pour confirmer les espoirs que le club et le coach placent en lui.

Le basket, une histoire de famille

D'aussi loin que remontent ses souvenirs, Tim Crusol a toujours eu un ballon de basket à portée de main et ses premiers rebonds, dans un petit club près d'Orléans, ont vite fait naitre la passion. "J'ai commencé par le baby basket à cinq ans et je n'ai jamais arrêté le basket. Ça a été le déclic tout de suite !"

Il faut dire qu'avec un papa lui-même ancien basketteur professionnel - Sébastien Crusol, qui a évolué en pro B - la voie semblait toute tracée. D'autant que ce père, forcément supporter, porte un regard acéré sur les performances de son fils. "Il regarde tout au peigne fin, il aime bien donner quelques conseils de temps en temps." Des conseils que Tim Crusol prend en compte, même s'il écoute aussi beaucoup ceux de ses coéquipiers, car les temps ont tout de même un peu changé. En tout cas "ce n'est pas une pression, c'est plus un challenge supplémentaire, pour essayer de faire toujours mieux que lui."

Des titres mondiaux chez les jeunes

Le palmarès de Tim Crusol est déjà bien garni, avec des titres en championnats d'Europe et championnats du monde, en équipes de France Jeunes. Il est notamment auréolé d'une médaille d'or européenne chez les moins de 16 ans. En 2019, il devient basketteur professionnel en arrivant à Limoges, où il confirme son statut de joueur prometteur.

"Il doit être un joueur à part entière." Massimo Cancellieri, coach du Limoges CSP

Mais aujourd'hui, à tout juste 20 ans, Tim Crusol a encore du mal à assumer pleinement son potentiel et son rôle, selon l'entraîneur du CSP Massimo Cancellieri. "Je crois qu'il peut apporter beaucoup de choses à l'équipe, mais il doit faire un grand pas en avant au niveau de la mentalité. Il ne doit pas croire qu'il est un joueur supplémentaire, mais il doit être un joueur à part entière. C'est probablement le plus grand obstacle pour lui et 2021 ne sera pas facile du tout. Mais il est un des joueurs à qui j'espère pouvoir apprendre à faire des choses différentes."

Un message et des attentes bien comprises par Tim Crusol. "Je me sens très bien à Limoges. Le travail c'est sûr qu'il y en a encore, mais je vais apporter beaucoup de défense et de dureté, comme le demande le coach. Je vais être le premier rideau en défense et faire jouer mes coéquipiers" précise le joueur qui peut aussi rapporter quelques précieux points en attaque, avec des shoots parfois très inspirés. Comme il l'a montré samedi dernier à Nanterre à l'occasion de la 1ère journée du championnat de France Elite. Une rencontre que Tim Crusol a terminé avec des statistiques plus qu'encourageantes et un nouveau record de points marqués en carrière (16 points à 6 sur 7 au tir dont 3 sur 3 à 3 points, 3 passes décisives, 0 ballons perdus, 19 d'évaluation).