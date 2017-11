Basket - Limoges CSP : Trois joueurs Limougeauds sélectionnés pour le match de l'équipe de France face à la Belgique !

C'est une excellente nouvelle et certainement une fierté pour le Limoges CSP. Trois de ses joueurs viennent d'être sélectionnés pour jouer le premier match des éliminatoires au mondial 2019 avec l'équipe de France.

En 2000, le Limoges CSP avait deux joueurs en équipe de France, Yann Bonato et Frédéric Weis. 17 ans plus tard, le club fait encore mieux avec trois joueurs sélectionnés pour le 1er match de qualification au Mondial 2019. Pour les deux premiers, on s'en doutait. Il s’agit du pivot Mam Jaiteh, déjà international, et de l'ailier Axel Bouteille, champion de France en titre. Quand à l’ailier William Howard, il devait se tenir prêt. En cas de blessure, il était le 1er sur le liste lui avait dit Patrick Beesley, le directeur technique nationale.

Le Limoges CSP, club le mieux représenté face à la Belgique

Finalement, lui aussi fait partie des joueurs appelés pour ce 1er match de qualification. Des joueurs qui profitent de l'absence des joueurs NBA et Euroleague, pas libérés par leurs clubs. Ils font donc partie des 14 joueurs qui vont affronter la Belgique à Anvers vendredi prochain. En compagnie d'Andrew Albicy (Andorre), Axel Julien (Dijon), Elie Okobo (Pau-Orthez), Edwin Jackson (Chine), Lahaou Konaté (Nanterre), Paul Lacombe (Monaco), Boris Diaw (Levallois), Moustapha Fall (Turquie), Alain Koffi (Pau-Orthez), Louis Labeyrie (Strasbourg) et Amine Noua (Asvel).

Pas sûr qu'ils soient tous du match suivant face à la Bosnie

Mais parmi eux, trois pourraient ne pas joueur le match suivant le lundi 27 novembre face à la Bosnie. L'encadrement des Bleus attend de voir si les clubs espagnols, sous pression de leur fédération, libèrent ou non leurs joueurs employés par des clubs participant à l’Euroleague. Si c'est le cas, des joueurs français évoluant de l'autre côté des Pyrénées seront convoqués en vue du match contre la Bosnie. Il s’agirait du pivot Kevin Seraphin (Barça) et des meneurs Thomas Heurtel (Barça) et Fabien Causeur (Real Madrid).