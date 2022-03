Basket - Limoges CSP : un nouveau cas positif, le match de vendredi à Cholet ne tient plus qu'à un fil

Le Limoges CSP n'est plus qu'à un cas positif de voir son match de vendredi à Cholet reporter pour cause de covid

L'incertitude est totale à la veille du match du Limoges CSP à Cholet pour le compte de la 24e journée du championnat de France Elite de basket. Si l'entraineur Massimo Cancellieri est de retour, les quatre joueurs positifs la semaine dernière, Nicolas Lang, Grismay Paumier, Assane Ndoye et Ingus Jakovics n'ont pas encore reçu le feu vert médical pour un retour à la compétition. Et un 5e joueur a été testé positif cette semaine.

Un cas de plus et le match de vendredi à Cholet devrait être reporté

Si un cas supplémentaire venait à se déclarer d'ici à vendredi midi, le Limoges CSP serait dans l'incapacité d'aligner sept joueurs professionnels et devrait donc obtenir de la commission médicale de Ligue Nationale de Basket le report du match de vendredi dans les Mauges. De nouveaux tests étaient prévus avant la séance d'entrainement ce jeudi midi et un autre est aussi prévu vendredi matin. On saura au plus tard vendredi midi si le match aura lieu.