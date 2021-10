Dans 100% CSP ce mercredi, nous nous intéressons au poste de pivot où les statuts et les niveaux sont extrêmement différents entre les joueurs en ce début de saison.

Basket - Limoges CSP : un poste 5 très disparate entre un Paumier solide et deux jeunes très perfectibles

En ce tout début de saison, les pivots ont des sorts très différents au Limoges CSP. Le cubain Grismay Paumier, 32 ans, se pose en titulaire indiscutable. "Solide et concentré" comme le dit son entraineur, il change le visage de l'équipe quand il est sur le parquet. Même son capitaine Nicolas Lang a du mal à réaliser alors qu'il ne jouait plus en fin de saison dernière sous les ordres de Mehdy Mary, au point de vouloir mettre un terme à sa carrière. "Tu m'aurais dit en mai qu'un jour, Grismay serait le mec qui tient la maison... Tout peut très vite changer. C'est un très bel exemple pour beaucoup de gars qui ont des périodes où tu joues moins voir pas du tout. Dans une carrière de sportif professionnel, ça arrive à tout le monde. C'est très bien pour lui. C'est un très bel exemple d'être rester mentalement prêt, couper l'été et revenir très performant" estime l'arrière limougeaud.

Ce qu'il fait en ce moment, c'est très fort - Nicolas Lang

Ne comptez tout de même pas sur Nicolas Lang pour s'enflammer sur le bon début de saison de son coéquipier. "Après, ce sont trois matchs. Je n'aime pas tirer de conclusion trop rapidement. Mais c'est clair et net que ce qu'il fait en ce moment, c'est très fort" concède quand même l'Alsacien. Mais derrière Grismay Paumier, Limoges semble faible pour l'instant. Le jeune Timothée Bazille, de retour de deux ans de prêt à Saint Quentin en Pro B, découvre la 1ère division. A 22ans, il va lui falloir du temps. Même chose finalement pour Horace Spencer. Le problème le concernant, c'est qu'on attend toujours beaucoup d'un pivot étranger. Même âgé de 24 ans. Mais son entraineur Massimo Cancellieri ne voit pas forcément les choses comme ça. "Quand il commencera à progresser sur les choses simples qu'il a à faire, il jouera" explique le technicien italien.

Massimo Cancellieri veut être patient avec Horace Spencer

A entendre l'ancien coach de Ravenne, il y a encore beaucoup de travail pour y parvenir. "Je n'ai rien contre Horace Spencer. J'ai décidé d'avoir ce joueur donc je dois juste l'aider à mieux jouer. Je ne pense pas que ce soit simple. Il a joué 2 ans à travers le monde mais il est comme un rookie. Je n'ai rien contre lui mais je veux que l'équipe gagne. Donc au final, je dois manager la situation. Si je lui donne une chance et qu'il ne joue pas bien, je donne une chance à Bazille" développe un Massimo Cancellieri qui ne compte pas se séparer de lui. D'autant que son salaire est vraiment bas pour un pivot américain. Au coach de lui trouver une utilité sur le terrain. Sinon, à quoi bon le garder ? En attendant, il utilise au poste de pivot son nouvel ailier fort Kruize Pinkins qui après un 1er match décevant, a montré ce dont il était capable samedi face au Portel en finissant meilleur marqueur du Limoges CSP.