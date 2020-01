Basket - Limoges CSP : une fresque à l’effigie de Frédéric Forte dévoilée samedi avant le match face au BCM

A l'occasion de la venue du BCM Gravelines-Dunkerque samedi à Beaublanc, le Limoges CSP et la ville de Limoges vont rendre hommage à l'ancien joueur et président du club Frédéric Forte. Une fresque à son effigie va être dévoilée.

A quelques jours près (Fred Forte est né est né le 27 janvier 1970), il aurait eu 50 ans ce samedi. Moment choisi par le Limoges CSP pour rendre hommage à son ancien joueur et président Frédéric Forte. Le club va organiser des célébrations à partir de 20h15, soit un quart d'heure avant le début de la rencontre face au BCM Gravelines-Dunkerque, l'autre club à avoir retiré le numéro de Frédéric Forte.

Deux légendes face à face pour l'éternité à l'entrée de Beaublanc

Avant cela, la ville va aussi lui rendre hommage à partir de 19h. Une fresque sous forme d'un grand portrait de "The Brain" sera dévoiler à l'entrée du Palais des sports de Beaublanc, en face du portrait de Richard Dacoury déjà croqué par l'artiste Sêma Lao. Le hall sera aussi baptisé du nom de l'ancien président limougeaud décédé le 31 décembre 2017. Un hommage en présence de Céline Forte et de leurs filles, Angiolina, Vittoria et Josépha.