Basket - Limoges CSP : une préparation physique quasi-normale avant la reprise du championnat

Le Limoges CSP et Beaublanc se préparent pour la reprise de la saison

Le dernier match du Limoges CSP date de plus de trois semaines, sur le parquet de l'Asvel (défaite 84-75). Mais Faycel Kort, le préparateur physique limougeaud, l'assure : les joueurs ne sont pas rouillés. D'abord, car deux éléments moteurs de l'effectif, Jerry Boutsiele et Phil Scrubb ont fait quelques détours par leur sélection nationale, sans blessure.

"On a laissé neuf jours pendant la trêve pour que les joueurs puissent revenir avec de la fraîcheur"

Du repos et un programme d'entraînement légèrement modifié pour les basketteurs de Limoges. "On a proposé une séance de maintien, c'était le minimum. _Certains ont fait plus_" souligne Faycel Kort. Les internationaux, de leur côté, ont fait plusieurs séances de récupération.

Un mois de mars chamboulé

Depuis, les joueurs ont repris l'entraînement. "On travaille sur le maintien et l'amélioration" explique Faycel Kort, "c'est _le rythme classique durant la saison, avec plusieurs sessions de basket et de physique durant la semaine_." L'objectif du préparateur physique du CSP est d'obtenir des joueurs parfaitement bien entraînés, "ni sous-entraînés, ni sur-entraînés". Une tâche ardue après quelques semaines sans match, mais Faycel Kort reste confiant. Le calendrier mis en place par la Ligue Nationale de Basket lui semble une bonne chose.

Le risque de blessure est-il accru par l'enchaînement des matchs, surtout en avril et en mai ? "La dernière phase, avec deux à trois matchs par semaine, on la craint un peu plus. Mais, pour l'instant, ça va" confie Faycel Kort, qui indique que pour le déplacement sur le parquet de Chalon-Reims, Medhy Mary le coach pourra bénéficier d'une équipe au complet, avec une infirmerie loin d'être garnie.

