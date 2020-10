Basket - Limoges CSP : vers une jauge d'environ 3 mille places au palais des sports de Beaublanc

Dans les colonnes du journal l'Equipe, plusieurs président de clubs et notamment celui de Pau-Orthez, demandent une suspension de la saison de JeepELITE. Question de survie économique et d'équité sportive alors que certaines équipes n'ont pratiquement pas joué à cause de la Covid-19. A Limoges où le CSP a pu disputer quatre des cinq premiers matchs, l'idée est plutôt de poursuivre même si le directeur juridique et financier Pierre Fargeaud affirme qu'aucune position officielle n'a été prise. "Par rapport aux territoires, chacun a une situation différente. Certains, parce qu’ils jouent à huis clos, vont dire qu'ils préfèrent que la saison soit suspendue. Nous, à titre personnel au CSP, pour l'instant, on a l'autorisation de continuer à recevoir du public. Donc la problématique est différente."

Pratiquement 1000 places en moins à Beaublanc

Selon le dirigeant limougeaud, ce sont de toute façon aux instances de trancher. "Bien entendu, il faut entendre tous les clubs et qu'une position commune soit prise par la Ligue Nationale de Basket. En disant quelle position va permettre un consensus ou dégager une majorité parmi tous les clubs de JeepELITE." Quoiqu'il en soit, le CSP va devoir s’adapter à l'évolution de l'épidémie de Covid-19 et à l'état d'alerte sanitaire décrété dans tout le pays. Avec une jauge revue à la baisse. "En terme de jauge, les règles qui s'appliquent désormais sont les règles de distanciation physique renforcée. Ce que l'on avait pas jusqu'à maintenant. On aura la possibilité de recevoir du public mais avec une distanciation d'un siège sur deux ou par groupe de six. Notre jauge qui était de 4 000 voir 4 200 va baisser de pratiquement mille places".

Trop tôt pour s'inquiéter - Pierre Fargeaud

De quoi s'inquiéter pour les finances du club alors que Beaublanc ne faisait déjà pas le plein en ce début de saison ? Pas encore selon Pierre Fargeaud. "C'est encore trop tôt pour s'inquiéter. Bien sûr que cela a un impact non négligeable. Si cela dure dans le temps, cela pourrait avoir un impact beaucoup plus important. On est plutôt dans l'idée d'essayer de limiter les dégâts. Mais plus la jauge sera dégradée, plus cela aura un impact important sachant que des huis clos auraient des effets vraiment radicaux sur les finances du club" poursuit Pierre Fargeaud. Après le déplacement de lundi prochain à Levallois, le prochain match à Beaublanc est prévu le mercredi 28 octobre pour la 1ère journée de la phase de groupe de la Basketball Champions League et la réception du club bosnien d'Igokea.