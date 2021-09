Basket - le Limoges CSP remporte son 3e match de préparation face à Boulazac

Première victoire du Limoges CSP en avant saison ce mercredi à Saint Junien face à Boulazac 73 à 68. Après une entame "un peu soft", les Limougeauds ont compté jusqu'à 12 points de retard dans le 2e quart temps. Mais les Limougeauds se sont ensuite montrés plus intenses pour atteindre la mi-temps avec une avance d'un petit point (43 à 42).

Un Invernizzi affuté et adroit

En deuxième mi-temps, les joueurs de Massimo Cancellieri, qui a multiplié les coups de gueule contre certains de ses joueurs, ont rapidement pris 10 points d'avance. Notamment grâce à l'intérieur Hugo Invernizzi, MVP de cette rencontre avec 16 points et 23 d'évaluation.

Avec intensité et passion

Une soirée lors de laquelle le pivot US Horace Spencer a régalé la salle en multipliant les contres et en faisant preuve d'une énergie débordante. Si cette équipe a encore beaucoup de travail devant elle, elle commence à ressembler à son entraineur. Elle joue avec intensité et avec passion.