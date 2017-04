Basket - Lisa Berkani draftée par les Minnesota Lynx

La meneuse de Mondeville Lisa Berkani a été choisie cette nuit par les Minnesota Lynx, champion WNBA en 2011, 2013 et 2015.

La joueuse de l'USO Mondeville Lisa Berkani a été draftée cette nuit en 24e position par les Minnesota Lynx, champions WNBA en 2011, 2013 et 2015. Les réactions n'ont pas tardé sur les réseaux sociaux.

Lisa Berkani, recrutée à Montpellier, joue sa première saison sous le maillot de Mondeville.

With the 24th pick of #WDraft17, the Minnesota Lynx select Lisa Berkani! pic.twitter.com/qB7t0NLttu