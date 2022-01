Basket - Ludovic Beyhurst quitte immédiatement le Limoges CSP et rejoint le SLUC Nancy

L'annonce a été faite conjointement par le club du Limoges CSP et le joueur sur les réseaux sociaux. Ludovic Beyhurst n'est plus joueur de la saison 2021/2022 du CSP. Le meneur, arrivé en 2019, quitte avec effet immédiat le club et rejoint Nancy en deuxième division.