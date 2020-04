Basket : Ludovic Beyhurst s'engage pour 2 ans avec le Limoges CSP

Le Limoges CSP tient son 1er meneur de jeu. Arrivé en prêt de Strasbourg en novembre dernier, Ludovic Beyhurst a lui même annoncé sa signature pour 2 ans dans une vidéo publiée par le club ce jeudi.

Son énergie permanente sert de moteur à l'équipe - Crawford Palmer

Dans un communiqué, le directeur sportif Crawford Palmer est revenu sur la signature d'un joueur qui aura fait le plus grand bien lors des difficultés rencontrées par le Limoges CSP l'hiver dernier :"Ce n’est pas un secret que nous essayons de garder Ludovic Beyhurst depuis un moment. C’est une vraie satisfaction d’avoir pu le re-signer pour deux ans, ce qui suit notre volonté de conserver un socle de très bons JFL​ sur lequel nous espérons construire des équipes performantes."

Pour le patron du secteur sportif, “son arrivée en cours de saison nous a apporté un joueur de fort impact défensif au poste de meneur, quelqu’un qui entraîne toute l’équipe derrière lui dans l’intensité, et qui a pu monter ses qualités de gestionnaire et de créateur dans le jeu, tout en prenant des initiatives en attaque.​ Son énergie permanente sert de moteur à l’équipe​, que ce soit à l’entrainement ou en match. C’est le genre de joueur que Beaublanc sait apprécier. Et il a encore une marge de progression."

Il s'est révélé à Limoges - Mehdy Mary

Un recrutement également salué par l'entraîneur du Limoges CSP Mehdy Mary :"Avant son arrivée à Limoges, il faisait clairement partie des joueurs qui semblaient présenter un potentiel, à long terme, vraiment important... Ludo a apporté à l’équipe son impact défensif basé sur ses qualités de vitesse, sur son dévouement et sur son engagement total. C’est vraiment quelqu’un qui a des ressources mentales assez fortes pour arriver à exister dans un milieu de grands avec sa taille raisonnable."

Aux yeux de l'entraîneur limougeaud, qui a lui même prolongé de 2 ans, Ludovic Beyhurst "arrive à performer en étant jeune, ça montre toute sa détermination, c’est vraiment quelqu'un qui a une très forte passion pour le basket et qui se donne les moyens. Il est perfectionniste avec tous les excès qu’on peut voir chez un perfectionniste c’est-à-dire qu’il va s’infliger des charges de travail importantes car il veut y arriver et parfois ça peut être excessif. En attaque, il a une vraie volonté de faire jouer l’équipe mais toujours en gardant ses qualités d’adresse . Je trouve qu’il s’est révélé à Limoges."

Le Limoges CSP doit encore recruter un meneur de jeu, mais ce dossier devrait prendre plus de temps en raison des incertitudes, notamment économiques, liées à l'épidémie de coronavirus Covid-19, et qui fait planer de réelles menaces sur les clubs, en particulier les clubs des sports de salle.