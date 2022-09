Basket : M'Baye et Okobo, deux Bordelais débutent l'Euro avec l'équipe de France

Entame hostile pour les Bleus, au championnat d'Europe de basket. L'équipe de France attaque l'aventure ce jeudi (20h30) contre l'Allemagne, devant le public allemand, dans la salle de Cologne. C'est le début des matchs de poule, où il faudra terminer dans les quatre premiers d'une poule de six corsée, avec la Slovénie, la Lituanie, l'Allemagne, la Bosnie-Herzégovine et la Hongrie. En cas de qualification, les Bleus prendraient ensuite la route de Berlin, lieu de la phase à émanation directe où se jouera la finale le 18. La liste définitive des 12 joueurs a été arrêtée ce mercredi par Vincent Collet, et comporte deux Bordelais, l'ailier Amath M'Baye et le meneur Élie Okobo.

À 32 ans, Amath M'Baye disputera sa deuxième grande compétition avec l'équipe de France, après la Coupe du monde 2019, où les Bleus avaient terminé troisièmes. Forfait pour les JO l'an dernier, l'ailier-fort ne part pas titulaire, au vu de l'émergence de Guershon Yabusele. Mais il pourra amener ses capacités à scorer en sortant du banc de touche. Formé aux JSA Bordeaux, M'Baye a donc été retenu malgré une préparation difficulté (zéro point sur les trois premiers matchs de préparation). Il rejoindra ensuite le club turc de l'Efes Istanbul, vainqueur de l'Euroligue, la plus grande compétition européenne, les deux dernières années.

Plus jeune de huit ans, et lui aussi né à Bordeaux, Élie Okobo jouera lui sa première phase finale internationale. Absent de la Coupe du monde 2019, dont il avait disputé la préparation, puis des JO, Okobo surfe sur sa belle saison 2021/2022. Champion de France avec l'ASVEL, il avait même été désigné meilleur joueur de la finale. Il devrait commencer l'Euro sur le banc, et apporter de l'énergie sur les postes de meneur et d'arrière, au relais des titulaires Thomas Heurtel et Evan Fournier. Le futur joueur de Monaco, lui aussi formé aux JSA Bordeaux avant la révélation à Pau-Orthez et un passage en NBA compte bien briller pour sa première campagne en Bleu.

Malgré leur médaille d'argent aux Jeux olympiques de Tokyo l'an dernier, les Bleus ne partent pas favoris de la compétition qui se joue dans quatre pays (Géorgie, Allemagne, Italie et République Tchèque). Deux des titulaires au Japon ne sont pas là, le capitaine Nicolas Batum et le garant du jeu Nando De Colo ayant décidé de déclarer forfait. Evan Fournier et Rudy Gobert, promus capitaine et vice-capitaine, seront donc les leaders de l'équipe de France. En face, trois superstars de la NBA, le Grec Giannis Antetokounmpo, le Slovène Luka Doncic et le Serbe Nikola Jokic ont elles répondu présent, faisant de leurs sélections des favorites au titre.

Le calendrier des Bleus

Premier tour (à Cologne, en Allemagne)

Jeudi 1er septembre (20h30) : France - Allemagne

Samedi 3 septembre (17h45) : France - Lituanie

Dimanche 4 septembre (20h30) : France - Hongrie

Mardi 6 septembre (14h30) : France - Bosnie-Herzégovine

Mercredi 7 septembre (17h15) : France - Slovénie

En cas de qualification, phase finale à Berlin, en Allemagne