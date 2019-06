BASKET : Mardy Collins quitte la SIG Strasbourg

Strasbourg, France

Le club de la SIG et Mardy Collins ont décidé de ne pas poursuivre "leur collaboration". Mardy Collins était revenu à la SIG l'été dernier. Il avait signé un contrat de deux ans. Mais ce contrat n'arrivera pas à son terme. Un accord amiable a été trouvé et l'ailier américain n'est plus dans l'effectif strasbourgeois.

Auteur d’une saison 2018/19 à 9,7 points, 3 rebonds, 1,7 passes en ProA et 11 points, 3,6 rebonds et 2,7 passes en Basketball Champions League. Dans ce communiqué, le club souhaite à Mardy Collins "le meilleur pour la suite de sa carrière. Il est âgé de 34 ans. Mardy Collins avait déjà porté le maillot de la SIG lors de la saison 2015/2016.