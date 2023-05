Basket : Marine Johannès exclue de l'équipe de France ? Parker et Batum volent à son secours

Marine Johannès est la meilleure joueuse de l'équipe de France actuellement. Pourtant, selon nos confrères de L'Equipe , le staff tricolore serait prêt à se passer de ses services pour le championnat d'Europe qui se jouera du 15 au 25 juin prochain en Slovénie et en Israël. La raison ? La basketteuse normande souhaite faire un aller-retour express aux Etats-Unis pour aller jouer avec sa franchise du New York Liberty. Une pige qui interviendrait alors que les Bleues seront en stage de préparation à l'Euro.

Sacrée championne de France ce lundi soir avec son équipe de l'ASVEL (contre Villeneuve-d'Ascq), Marine Johannès a craqué sous le coup de l'émotion. D'abord, évidemment, pour la joie procurée par ce nouveau titre après celui glané en Eurocoupe. Mais aussi car son avenir immédiat la tiraille entre l'envie de s'amuser sur les parquets américains et de conduire, pourquoi pas, la sélection française vers un titre de championne d'Europe.

Tony Parker avec un maillot "Johannès" sur le dos

Depuis les révélations de nos confrères, le monde du basket français s'indigne de ce qui pourrait arriver à l'une des joueuses les plus populaires du pays. La légende de l'équipe de France Tony Parker n'a pas hésité à soutenir celle qui est aussi sa joueuse dont il est le président à l'ASVEL . "TP" a porté un maillot floqué du nom de Johannès pendant la finale de Ligue Féminine ce lundi soir. Il n'a pas hésité non plus à l'exhiber à la caméra.

Sur le site internet de L'Equipe , Tony Parker explique qu'il a tenté d'user de son influence auprès de la Fédération. Il dénonce même un traitement inéquitable vis à vis des garçons qui ont pu, par le passé, faire des allers-retours aux USA pour signer des contrats. Le quadruple vainqueur NBA ajoute : "Marine est championne d'Europe et de France et tu veux faire un Euro sans elle ? c'est n'importe quoi."

Nicolas Batum scandalisé

Un autre poids lourd de l'équipe de France s'est aussi exprimé cette nuit sur le sujet. Un Normand, comme elle. Nicolas Batum est apparu très agacé dans une vidéo diffusée sur la chaîne Twitch First Team . "Je trouve ça extrêmement dégueulasse pour une gamine qui depuis ses 15 ans n'as pas loupé une seule fois la sélection, enrage celui qui a débuté le basket comme Johannès à Pont-l'Évêque. Je comprends aussi ce que veut la Fédération concernant la préparation des joueuses mais le problème de Marine c'est qu'elle est forte."

Batum ne s'arrête pas là dans la défense de l'arrière normande et tant pis s'il reçoit un message ou un coup de fil des dirigeants du basket français sur sa prise de position : "elle a du sang bleu dans les veines. Elle vit pour l'équipe de France. Elle ne veut pas louper. Elle veut tout faire. Laissez la gérer."

On saura dans les prochaines heures ce qu'il adviendra de l'avenir en équipe de France de Marine Johannès.