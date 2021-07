Basket - Massimo Cancellieri est le nouveau coach du Limoges CSP

Après l'éviction de Mehdy Mary, la semaine dernière, le directeur sportif du Limoges CSP Crawford Palmer avait répondu vouloir "aller vite". Cinq jours après, le club a un nouvel entraîneur : l'Italien Massimo Cancellieri.

La rumeur bruissait depuis quelques temps, où l'Italien était le premier sur la short-list des dirigeants limougeauds. Il est attendu cet après-midi à Beaublanc pour être officiellement présenté.

Une solide expérience en Italie depuis plus de quinze ans

Bien qu'inconnu en France, le nouveau coach ne l'est pas dans son pays natal. On l'a ainsi croisé à Biella en A1 puis assistant à Milan aux côtés de grands noms du basketball européen comme Luca Banchi, Jasmin repesa et Simone Panigian. L'an dernier, Massimo Cancellieri était l'entraîneur du club de Ravenne.

A bientôt 50 ans, Cancellieri se dit "prêt à relever le défi" d'entraîner Limoges. Le directeur sportif du CSP Crawford Palmer se dit "heureux" de son arrivée. Dans un communiqué, il loue ses qualités, sa "motivation extrême, sa passion pour le jeu" ainsi que ses "compétences techniques, tactiques et de management”.