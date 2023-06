Basket : Mathieu Boyer quitte Saint-Chamond pour Antibes

On savait qu'il ne resterait pas à Saint-Chamond et on connait désormais sa destination. Troisième meilleure évaluation de Pro B la saison dernière, le pivot restera dans la même division, mais sous les couleurs d'Antibes. Sixièmes de la saison régulière, les Sharks ont été sortis dès les quarts de finale des playoffs par Boulazac.

Arrivé de NM1 (Boulogne-sur-Mer) en 2021, Mathieu Boyer sera devenu l'arme numéro un du SCBVG au cours des deux dernières saisons.

Après avoir quasiment bouclé son roster sur ses postes 1, 2 et 3 (Guichard, Seppala, Magrit, Hoyaux, Moute A Bidias, Ammour), le SCBVG doit désormais compléter un secteur intérieur qui doit faire avec les départs de Boyer, Varence, Ajayi et Moujib. Les Couramiauds espèrent toutefois conserver Badr Moujib, prêté la saison dernière par Limoges.