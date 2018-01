Le Caen Basket Calvados aura mené quasiment toute la rencontre et compté jusqu'à 16 points d'avance sur Rouen (44-60 dans le troisième quart temps). C'était sans compter sur la réaction des Seino-marins. Handicapé par la blessure de Bastien Vautier (cheville) et la sortie de David Ramseyer (5 fautes), les basketteurs du CBC ont finalement plié en toute fin de rencontre.

Il doit rester à peine deux minutes, explique le meneur de jeu Thomas Cornely On se retrouve sans intérieur pour les dernières minutes qui sont cruciales quand on a besoin de rebonds et de gêner en défense. On fait rentrer Eddy Djedje qui n'a pas joué du match. C'est très frustrant de finir comme ça sachant que c'était un derby zet qu'il y avait beaucoup de supporters. La pièce n'est pas tombée du bon côté.

Le CBC rejouera un derby dès vendredi prochain mais cette fois au Palais des Sports de Caen. ce sera face à Evreux qui a de son côté battu Quimper (93 à 86) et qui compte désormais le même nombre de victoires que les Caennais. Quant à Bastien Vautier, il passera une radio ce samedi pour voir l'état de sa cheville. Si BJ Monteiro était trop juste pour jouer, Ibrahima Sidibé a pu faire son retour (6 pts et 2 rebond en 11 minutes).

En Ligue Féminine de Basket, après un gros premier quart-temps défensif (13-9), les Mondevillaises ont eu un trou d'air dans le quart-temps suivant (37-27). Les joueuses de Romain Lhermitte ne pourront pas revenir dans la partie même si elles remportent le dernier quart-temps. Elles s'inclinent 73 à 62.

On a encaissé beaucoup trop de points sur ce 2e quart-temps (24) et si on avait au moins limité la casse je pense qu'on aurait pu vraiment jouer les yeux dans les yeux avec Lyon parce qu'on a eu la qualité pour le faire. On tombe sur plus fort que nous mais ce qu'il faut c'est qu'on mette cette intensité-là et on s'apercevra que c'est beaucoup plus simple pour le coup pour les prochains matchs.