Basket - Mehdy Mary n'est plus l'entraîneur du Limoges CSP

Le club l'a annoncé ce vendredi matin. Mehdy Mary quitte son poste de coach du Limoges CSP, après une saison où il a échoué à amener le club dans le Top 8 et en Europe. Le club est "à la recherche d'un nouvel entraîneur".

Après l'annonce du départ de Phil Scrubb, le Limoges CSP perd son entraîneur Mehdy Mary. Dans un communique, pour le moins lacunaire, le club de basket annonce mettre "fin à leur collaboration".

Mehdy Mary avait pourtant prolongé l'aventure avec Limoges en 2020, après avoir remis l'équipe sur de bons rails en 2020, en obtenant une place dans le Top 8. Mais, cette saison, avec la non-qualification en coupe européenne et une neuvième place en Jeep Elite, son fauteuil semblait de plus en plus menacé.

En attendant, le club lance une petite annonce. Il est officiellement "à la recherche d'un nouvel entraîneur".

