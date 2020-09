Basket : "Metz était un bon compromis." Florent Pietrus avant son premier match avec les Canonniers

Pietrus, première ! Florent Pietrus, 230 sélections avec l’équipe de France et plus de vingt saisons en professionnel, va jouer son tout premier match avec les Canonniers de Metz, en Nationale 2 masculine.

France Bleu : que venez-vous faire à Metz, en Nationale 2 ?

Florent Pietrus : "Dans ma tête, ma carrière est finie mais je veux toujours m'amuser. Mes enfants ne sont pas loin, à Nancy, et j'aurais le temps de me former, ce qui me tient à cœur. Je passe mon diplôme d'entraîneur, à Paris, où je me rendrais trois jours par mois. J'allie famille et basket, car j'ai toujours la passion du terrain, c'est un bon compromis."

France Bleu : comment débarque-t-on, dans un vestiaire de N2, quand on dispose d'une telle aura ? Que dit-on aux autres joueurs ?

Florent Pietrus : "Je ne viens pas avec la baguette magique. Je suis content d'être ici, mais on devra être prêts à chaque match. Nos adversaires vont mieux préparer les rencontres, vont prendre comme un défi de m'avoir en face (...) Pour l'instant, je découvre mes coéquipiers. Mon rôle sera déterminant, à moi de m'adapter au plus vite. A eux aussi de s'adapter à moi."

Ce n'est pas parce que le club est ambitieux qu'il faut déjà se voir en N1"

France Bleu : Metz rêve de Nationale 1. C'est ouvertement l'objectif avec votre arrivée ?

Florent Pietrus : "Prenons les choses les unes après les autres. Ce n'est pas parce que le club est ambitieux qu'il faut déjà se voir en N1. La saison ne fait que commencer. On aura des hauts et des bas. Il faudra être prêt au bon moment. Concentrons nous sur nous, fixons des objectifs à court terme. Après, on verra."

France Bleu : Metz s'éveille au basket. Est-ce que ça a joué dans votre décision de signer ?

Florent Pietrus : "Mon arrivée a mis un peu le projet en lumière. Si je peux aider le club, pourquoi pas ? Metz a tout pour avoir une bonne équipe mais pour l'instant, concentrons nous sur la saison. Il y a du potentiel, mais il ne faut pas mettre la charrue avant les bœufs. "

Canonniers de Metz - Massy, 20 heures, au complexe Saint-Symphorien