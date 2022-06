Basket : Monaco rate l'occasion d'être sacré champion face à l'Asvel

Monaco voulait rentrer dans l'histoire ce mercredi soir, et écrire la sienne. La Roca team recevait l'Asvel pour mettre le coup de grâce et toucher le Graal dans cette finale de Betclic élite. Mais au terme d'un match raté, c'est bien l'Asvel qui s'offre une finale à la maison pour le titre samedi.

Le trophée en or massif de 21 kilos leur tendait les bras. Trônant au milieu d'une salle Gaston-Médecin comble. 3.000 supporters monégasques rassemblés pour porter le Rocher vers l'Olympe. Mais l'équipe de Sasa Obradovic n'a jamais été à la hauteur de l'événement et s'incline logiquement dans ce match 4 décevant. L'Asvel s'impose 85 - 68 (22 - 9 / 19 - 19 / 22 - 11 / 22 - 29) et s'offre une finale à la maison samedi. Comme en 2019, un mauvais souvenir...

Monaco jamais dans le ton

Entame de match très timide de la Roca team, rapidement menée 0-7 avant le premier panier de Mike James pour ouvrir le compteur monégasque après presque 3'30 de jeu. Pas dans le rythme, Monaco enchaîne les mauvais choix en attaque et se fait punir derrière 2-12, puis 6-20. Le pivot Donatas Motiejunas illustre ce manque de réussite et se rate aux lancer-francs (0 sur 3). L'Asvel domine logiquement ce premier quart temps raté (9-22).

La deuxième manche reprend sur les mêmes bases. Les Monégasques donnent l'impression de marcher sur des œufs. Pas tranchants offensivement, comme s'ils redoutent les pertes de balle et les contre-attaques adverses (11-27). Puis Paris Lee passe un premier panier longue distance pour remettre le courant. Imité par Dwayne Bacon. Et Monaco revient dans le match. Mike James régale. Bacon enchaîne. La salle Gaston-Médecin vibre et le score se ressere (23-30). Après ce 9-0 encaissé, l'Asvel réagit grâce notamment à deux paniers à trois points de Jones et passe à +13 à la mi-temps (28-41).

L'Asvel jouera le titre à la maison

La pause ne change rien à la physionomie du match. L'Asvel déroule et mène de 19 points au bout de six minutes dans ce troisième quart-temps (33-52). Le danger vient de partout chez les Rhodaniens alors que côté monégasque seul James montre de la régularité. Les visiteurs se baladent et reprennent 24 points d'avance à l'issue de ce troisième quart temps à sens unique (39-63).

Les dix dernières minutes ne sont qu'un long tunnel vers le match cinq, malgré les efforts de Mike James (30 points au total). Rendez-vous samedi à l'Astroballe (20h30), qui sera encore bouillante pour offrir le titre de champion de France. Le 21e pour l'Asvel ou le 1er de la Roca Team, qui pourrait regretter longtemps cette soirée ratée.