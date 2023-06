Basket : Monaco se qualifie pour la finale du championnat de France

Direction la finale pour la Roca Team. Grâce à un nouveau succès 85-71 sur le parquet de Bourg-en-Bresse ce samedi après-midi. Le troisième en trois matchs pour remporter la série et s'offrir une nouvelle chance de remporter un premier titre de champion de France.

ⓘ Publicité

Une finale face au phénomène Wembanyama ?

La Roca Team n'a jamais tremblé face au club bressan et affrontera le vainqueur du duel plus accroché entre l'Asvel et Boulogne-Levallois. Le club de Wembanyama mène pour l'instant deux victoires à une