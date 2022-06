Basket : Monaco vise un premier titre de champion de France face à l'Asvel

Il reste une marche à franchir. 40 minutes à maitriser pour toucher le Graal et décrocher ce premier titre de champion de France de basket. Et si Monaco a un joker dans sa manche avec un éventuel match 5 à disputer samedi à Villeurbanne, le Roca Team espère évidemment porter le coup de grâce dès ce mercredi, devant ses supporters, dans sa salle Gaston-Médecin (20h30). Après la victoire épique de lundi soir (83-80), l'ASM mène 2 victoires à 1 face à l'Asvel dans cette finale de Betclic Elite. Un nouveau succès face aux Rhodaniens et le trophée national viendrait enfin garnir la vitrine après les finales perdues en 2018 et 2019.

Mike James le facteur X

Deuxième de la saison régulière, derrière l'Asvel, la Roca Team peut enfin couronner un parcours régulier en France et valoriser la campagne flamboyante en Euroligue, terminée la tête haute face à l'Olympiakos en quart de finale pour la première participation. Nommé dans le cinq référence de l'Euroligue, Mike James a grandement participé à cette épopée européenne, mais s'est montré plus discret en championnat, avec seulement 18 rencontres disputées sur 34 en phase régulière. Régulateur du jeu monégasque, le fantasque américain sera encore ce mercredi soir l'arme principale de la Roca Team.

Une progression constante depuis dix ans

Encore en 3e division en 2013, le club de la Principauté s'est retrouvé propulsé parmi les favoris du championnat en quelques années grâce aux investissements du riche homme d'affaire ukrainien Sergei Dyadechko. De la N1 au titre de champion en moins de dix ans, voilà la mission des Monégasques ce mercredi soir. Rendez-vous à la salle Gaston-Médecin à 20h30.