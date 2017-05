Basket - Mondeville doit trouver près de 150.000 euros pour jouer l'Europe

L'USO Mondeville clos sa brillante saison par un match de classement pour la 5e ou la 6e place face à Basket Landes. Qualifiées pour la Coupe d'Europe sur le parquet, les basketteuses mondevillaises ne pourront la jouer qu'à condition de trouver un supplément de budget estimé à 150.000 euros.

Sixième de la saison régulière, l'USO Mondeville n'a été sorti en playoff que par l'un des finalistes, Villeneuve d'Ascq. Les Basketteuses mondevillaises joueront leur match de classement face à Basket Landes pour l'attribution de la 5e place.

Ces performances les qualifient pour la Coupe d'Europe. Seulement, le club normand n'y participera qu'à condition de trouver le budget nécessaire car l'Europe a un coût financier et sportif. Il faut recruter une 7e joueuse, payer les frais d'inscription et les frais de déplacement ce qui représente un budget conséquent.

"C'est 150.000 euros de budget supplémentaire qu'on n'a pas aujourd'hui." La présidente de Mondeville

" C'est 150.000 euros de budget supplémentaire qu'on n'a pas aujourd'hui, explique Régina Dutacq, la présidente de l'USO Mondeville. La situation du club est saine et maîtrisé. On ne va pas prendre le risque de dégrader quoi que ce soit. L'heure actuelle, c'est négocier, voir nos partenaires, quelles sont nos possibilités et en fonction on décidera très rapidement probablement dans la semaine ou la semaine prochaine. P.our l'instant on vient d'être qualifié, on est très heureux. Il faut l'argent et on ne l'a pas."