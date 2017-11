Basket | Mondial 2019 : les Palois Alain Koffi et Élie Okobo appelés pour le début des qualifications

Les deux Palois figurent dans le groupe France de 17 joueurs retenu pour jouer deux premiers matchs de qualification au Mondial 2019, d'abord face à la Belgique le 22 novembre à Anvers et contre la Bosnie le 28 à Rouen.

Les joueurs de l’Élan Béarnais Alain Koffi, 34 ans, et Elie Okobo, 20 ans, sont dans le groupe France qui s'apprête à débuter les qualifications pour le Mondial 2019, face à la Belgique le 22 novembre à Anvers et contre la Bosnie le 28 à Rouen. Sept ans après sa dernière sélection avec les Bleus, Alain Koffi partagera le poste d'ailier fort avec l'ancien Palois Baris Diaw. Et puis, première avec l'équipe de France A pour Elie Okobo, 20 ans, qui a brillé l'été dernier à l'Euro, médaille de bronze avec les moins de 20 ans.

Sans les joueurs NBA et d'Euroleague

Les deux Béarnais bénéficient d'une nouveauté de la part de la FIBA, à savoir des fenêtres internationales en plein cœur des saisons de NBA et d’Euroleague. La preuve, pour ces deux premiers matchs, les Bleus sont privés de 12 joueurs NBA et d'une vingtaine d'Euroleague. La France est même l’un des pays les plus touchés, avec la Russie et la Serbie. En attendant, après deux défaites en Pro A face à Dijon et Antibes, l’Élan a la lourde tâche de se relancer samedi en recevant Monaco.

