Basket : Montbrison refuse la montée en N1

Le Final Four de N2 avait un drôle de goût, le week-end dernier, pour le BCM. Alors que les joueurs tentaient d'aller décrocher un titre, les dirigeants essayaient d'éclaircir un avenir incertain. Une longue réflexion, une pesée des pour et des contres et finalement, une montée en N1 refusée par le club montbrisonnais.

Malgré un travail de plusieurs semaines pour tenter d'attirer de nouveaux partenaires et de nouveaux sponsors, les dirigeants du BCM ont fini par se rendre à l'évidence. Alors que le budget moyen d'un club de N1 (troisième échelon national) tourne autour du million d'euros, ils ne pourraient pas monter un budget minimal de 650.000 euros pour espérer survivre dans cette division. Des perspectives financières trop risquées pour un comité directeur qui, à l'unanimité, a décidé de dire non à la montée.

"Aujourd'hui, une montée en N1 représentait une mise en péril, une obligation de rogner sur la formation de nos jeunes, explique Antoine Colombo, le président du BCM. Le club, ce n'est pas que l'équipe première, mais un ensemble de salariés, de coachs, de bénévoles, d'enfants qui s'entrainent et qui se forment. Le risque aurait été de tout casser et de fermer le club. Ceci est arrivé à tellement de clubs de déposer le bilan en pleine saison de N1, voire de faire l'ascenseur et d'être endetté sur plusieurs années. Ce n'est pas quelque chose de raisonnable et d'envisageable à nos yeux."

Le choix de la raison, donc, aux yeux des dirigeants du BCM. Le club montbrisonnais évoluera toujours en N2 la saison prochaine, avec l'ambition d'y rejouer les premiers rôles et d'avoir les reins assez solides pour valider une montée. En ce sens, la direction espère conserver une grande partie de l'effectif actuel.