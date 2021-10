Basket : MSB - CSP, une opposition de styles à Antarès pour la 6e journée de l'élite

C'est une affiche historique du championnat de France basket : le MSB accueille le CSP Limoges pour le compte de la 6e journée de l'élite. Les basketteurs sarthois, qui restent sur une victoire à Paris, vont tenter d'enchainer à domicile où ils sont très solides depuis le début de la saison. En trois sorties à Antarès, le MSB a signé deux succès de prestige contre Nanterre (86 à 75) et Boulogne Levallois, actuel leader du championnat (83 à 65). Et si les Manceaux se sont certes inclinés contre Pau (106 à 100), ils ne l'ont fait qu'en prolongation, imposant aux Palois leur rythme en attaque avant de craquer et de manquer de lucidité dans les derniers instants.

la 3e meilleure attaque de l'élite

Malgré cette défaite, les Sarthois sont bel et bien impressionnants depuis le début de saison sur le plan offensif. Emmenés par leur intérieur Tashawn Thomas, qui tourne à presque 16 points de moyenne (9e attaquant du championnat de France), les Tangos possèdent la troisième meilleure attaque de l'élite et même la deuxième à la maison (89 points par match).

L'affiche MSB - CSP sera une opposition de styles car cette année Limoges pratique un jeu très défensif. Cinquième défense, le CSP n'a concédé par exemple que 64 points au Portel et 59 à Bourg-en-Bresse. Défense rigoureuse également en Coupe de France, 84 à 61 contre la Pro B de Nantes avec une qualification pour les 16e de finale. Attention encore à l'arrière Nicolas Lang, redoutable à 3 points et qui confirme année après année.

Darius Johnson-Odom à Antarès

Pour autant, le CSP n'est plus l'ogre du championnat. Le budget ne suit plus celui des cadors (Asvel, Monaco, Pau et Boulogne-Levallois), le recrutement n'a pas été folichon et les blessures (Gerry Blakes, Ndoye) sont venues perturber la préparation et le début de saison. Le club limougeaud, qui a usé 24 coachs en 26 ans, se cherche encore en ce début de saison sous les ordres de l'Italien Massimo Cancellieri. 14e du classement, ce CSP là ne sera pas favori en terre sarthoise. MSB - CSP, samedi 30 octobre 2021, à 20h à Antarès.

Dernière minute : l'américain Darius Johnson-Odom, qui arrive en Sarthe pour remplacer à la mène Kaza Kajami-Keane toujours blessé, devrait être sur le banc mais pas encore qualifié, il ne devrait être en tenu qu'à partir du match contre Cholet.