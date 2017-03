Basket - N1M - Le CBC démarre au (premier) quart de tour

Le Caen Basket Calvados reçoit Lorient ce vendredi soir. Le leader de Nationale 1 reste sur une série de dix victoires consécutives marquée par des départs en trombe. Huit fois sur dix, le CBC a remporté le premier quart temps, souvent avec une marge conséquente, et a viré en tête à la mi-temps.

Pour la réception de Lorient, mieux vaut ne pas arriver en retard au Palais des Sports. Le CBC a pris l'habitude de démarrer ses rencontres pied au plancher. Sur les dix dernières journées, seuls Tarbes et Angers ont réussi à virer en tête au premier quart temps face au Caen Basket Calvados. Et huit fois sur dix les basketteurs caennais ont atteint la mi-temps devant au tableau d'affichage.

Les écarts sont parfois impressionnants à l'instar du dernier match à domicile face à Rennes (39-12 en début de 2e quart-temps), face à Avignon (27-11 au Ier Quart-temps) ou à Chartres (21-13 au Ier Q.T).

"Dans le premier quart-temps, on se concentre pour mettre une grosse intensité défensive, explique Bryson Pope, surtout à domicile. Tout le monde est vraiment chaud pour jouer. Ça commence par la défense. Ca nous permet de vraiment être bon en attaque. Ça rend les choses plus simples."

"Même quand des fois on manque des shoots ou on est moins brillant en attaque, poursuit l'ailier du CBC, on peut toujours se reposer sur notre défense intensive. Ça nous permet de voler des ballons, de sortir les autres équipes de leur rythme. Tout commence par la défense."

Ce n'est pas son coach qui le contredira. "On essaye de bien rentrer dans le match, confirme Hervé Coudray, de mettre tout de suite une intensité défensive pour que l'adversaire ne puisse pas se mettre en confiance. Ça nous réussit bien et puis on a un effectif qui fait en sorte qu'on peut jouer un petit peu comme un rouleau compresseur. On fatigue l'adversaire et souvent il craque ou sur la fin de la première mi-temps ou sur la deuxième mi-temps mais par exemple, à Orchies, il a été un peu plus difficile de nous suivre au 3e et au 4e quart-temps."

La qualité du banc caennais fait souvent le reste et permet de conserver une intensité suffisante pour maintenir l'écart jusqu'à la fin de la rencontre. Un exercice qui n'est pas facile au Basket.

"On l'a vu contre Rennes, se souvient Hervé Coudray, où on avait 27 pts d'avance à un moment et il est revenu à -8 et fini à -21 ou -22. C'est surtout lié à du relâchement et il faudra éviter que ces relâchements se passent de manière trop importantes parce qu'après l'adversaire peut reprendre confiance. Et si vous jouer les matchs sur une possession, ça peut être compliqué."