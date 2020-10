Basket N2 (J4) l'US Laval concède une deuxième défaite à l'extérieur.

Basket N2 (J4) : L'US Laval concède une deuxième défaite en déplacement battu 82/71 à Marmande. Après une bonne entame de match les Mayennais se sont écroulés dans le deuxième quart temps, un scénario qui a perturbé l'équipe en fin de match.Le Week-end prochain l'USL se déplace à nouveau dans le sud ouest, direction Agen cette fois.

Football : Le quatrième tour de la Coupe de France a débuté hier soir avec une première surprise,le Stade Mayennais (R1) éliminé par Gorges (R2) 2/1.

Aujourd'hui, Montenay (D2) et petit poucet Mayennais, reçoit l'US Changé (N3).L'Ancienne de Château-Gontier, Laval Bourny,,et Bonchamp sont en lice également pour une qualification au cinquième tour. La rencontre entre Entrammes et Rezé a été reportée à cause du Covid.Tous les matchs débutent à 15h.

Autre discipline touchée par le covid 19 le Volley-Ball : La rencontre féminine entre l'ASPTT Laval et Montgermont qui devait se dérouler ce samedi à 21h a été reportée. Aujourd'hui les hommes de l'ASPTT reçoivent Lognes équipe de Seine et Marne à 16h salle Noémie Hamard.