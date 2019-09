Basket / Nationale 1 Féminine Le Poinçonnet Basket s'incline logiquement à domicile face à Feytiat

Le Poinçonnet, France

Les Poinçonnoises paralysées par l'enjeu ont raté complètement leur entame de match. Elles sont menées 8-2 (4ème) puis elles encaissent un 10-0 derrière. A l'issue du premier quart temps, les joueuses de François Ménival sont menées 18 à 11. Feytiat lors du deuxième quart temps grâce à un bon repli défensif et une défense agressive dans le bon sens du terme les basketteuses de la Haute Vienne accentuent son avance 35-19 (18ème) A la mi temps les Poinçonnoises ont douze points de retard 37-25. Au retour des vestiaires il y a du mieux mes les basketteuses de l'Indre ont toujours du mal à trouver leur marque et du coupa l'adresse à mi-distance n'est toujours pas au rendez vous. En revanche, Feytait brille de mille feux surtout avec Thiphanie Mélois auteur de quatre paniers à trois points et seize points au total. A l'entame du dernier quart temps, les Poinçonnoises poussées par leur public reviennent tout de même à cinq points et la tout est possible surtout en basket.

F. Ménival : "Nous avons manqué de lucidité dès les premières minutes"

Mais il leur manque encore une fois la précision ou le brin de réussite pour inquiéter Feytait qui s'impose fort logiquement 65 à 49. François Ménival le nouvel entraîneur du Poinçonnet basket revient sur ce début de rencontre qui a selon lui pénalisé son équipe : " Je pense que nous avons manqué de lucidité dès les premières minutes ou nous sommes menées 8-2 rapidement. Ensuite nous avons couru couru après le score. Et on sait très bien que quand une équipe court après un score elle se fatigue. Je regrette aussi notre faible pourcentage d'adresse à mi-distance mais bon soit on gagne soit on apprend à l'occasion d'un tel match ou il y a eu bien sur du positif. Feytiat a gagné tous ces matchs de préparation de quarante voir cinquante points. Ce soir elles nous batte de seize points." Les Poinçonnoises ont voulu sans doute trop bien faire dans leur nouveau gymnase flambant neuf. Un gymnase qui peut accueillir deux cents places supplémentaires par rapport à la saison dernière. Le public a bien sur été déçu du résultat mais il à poussé ses filles comme à son habitude pendant quarante minutes. Les Poinçonnoises ont certes encore du travail mais la volonté de se battre les unes pour les autres est toujours le ciment de cette équipe et c'est déjà essentiel. Elles vont tenter maintenant de décrocher leur deuxième victoire de la saison à l'extérieur en Principauté de Monaco pour le compte de la troisième journée.