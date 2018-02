Mont-de-Marsan

Les gamardo dacquois après un épisode un peu difficile se sont bien repris, 4è à un point du trio de tête constitué de Cognac, La Rochelle et Garonne Basket. Les landais ont des munitions. Il est certain qu’un succès à Toulouse renforcerait encore la position des rouge et noir. A l’extérieur cette saison Dax Gamarde s’est imposé à Bordeaux, Serrelous Horssarieu, au Real Chalosssais, à Condom et Val D’Albret, ne perdant qu’un seul match à La Rochelle. Situation bien moins confortable pour les deux autres clubs landais. Serrelous Horssarieu avant avant - dernier peut encore espérer tant les écarts sont minces mais l’ogre Cognac qui débarque est une citadelle quasi imprenable. Les charentais n’ont perdu que quatre fois cette saison dont deux à l’extérieur mais c’était en tout début de championnat. Quant au Real Chalossais, avant denier, avec le même total que la lanterne rouge, Condom, les affaires sont complexes mais pas impossible lors du déplacement de ce soir à Beyssac Marmande, le 8è. Les lot- et- garonnais qui sur leur parquet n’ont toutefois cédé que devant Garonne et Cognac.